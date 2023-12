Fix! Nia Künzer wird neue DFB-Frauenchefin

IMAGO

Nia Künzer wird neue DFB-Frauenchefin

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat seine Frauenchefin gefunden und installiert Nia Künzer wie erwartet auf dem neu geschaffenen Posten der Sportdirektorin.

Die Weltmeisterin von 2003 startet am 1. Januar in ihren neuen Job und soll vor allem der Nationalmannschaft nach dem zurückliegenden Scheitern in der WM-Vorrunde neuen Schwung verleihen.

Die 43 Jahre alte Künzer arbeitete in der Vergangenheit unter anderem als Expertin für die ARD - diesen Job gab sie zuletzt nach 17 Jahren auf.

Die studierte Pädagogin, die in ihrem Hauptberuf bislang als Dezernats-Leiterin im Regierungspräsidium Gießen in der Abteilung Flüchtlingsangelegenheiten für Erstaufnahmeeinrichtungen und Integration zuständig war, empfahl sich als eloquente, ehrgeizige und bestens vernetzte Fachfrau für den Posten.

Willkommen an Bord, Nia 👋



Nia Künzer wird ab dem 01. Januar 2024 DFB-Sportdirektorin Frauenfußball. Wir freuen uns auf spannende Projekte und eine gute Zusammenarbeit ⚽️🤝



Alle Infos ➡️ https://t.co/4M7sV5hL9q#dfb #künzer | 📸 IMAGO pic.twitter.com/6YU9QtbLDn — DFB (Verband) (@DFB) 7. Dezember 2023

Die wichtigste Aufgabe der neuen Direktorin ist das Engagement eines neuen Bundestrainers oder einer Bundestrainerin. Der DFB hatte sich Anfang November von Martina Voss-Tecklenburg getrennt, Horst Hrubesch betreut die deutsche Auswahl als Interimscoach in der Olympia-Qualifikation.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf freute sich über Künzers Einstieg. "Sie ist eine ideale Besetzung für die Position der DFB-Sportdirektorin. Sie ist eine starke Persönlichkeit, verfügt über ein umfassendes Netzwerk und war immer nah dran am Frauenfußball. Ich schätze ihre fachliche Expertise als ehemalige Spielerin und ihre Erfahrungen als Führungskraft, die sie auch durch ihre berufliche Tätigkeit in einem Bereich außerhalb des Fußballs erworben hat."

Künzers "kritischer Blick, die Fähigkeit, auch andere Perspektiven einzubringen, ihre hohe soziale Kompetenz und ihr profundes Fußballwissen werden uns in diesem für den DFB hoch priorisierten Bereich voranbringen", fügte Neuendorf an.