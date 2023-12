"So ein Scheiß": Ex-Profi äußert deutliche Tuchel-Kritik

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Nach der 1:5-Blamage des FC Bayern in Frankfurt sorgte Thomas Tuchel für Aufsehen

Nach der 1:5-Blamage des FC Bayern bei Eintracht Frankfurt sorgte Thomas Tuchel mit einem Interview für Aufsehen. Ex-Profi Stefan Effenberg war von dem Auftritt des Trainers überhaupt nicht angetan und richtete deutliche Worte in Richtung des 50-Jährigen.

Gegenüber "Sky" zeigte sich Thomas Tuchel nach der Partie bei der SGE erstaunlich offen und nahm eine gewisse Mitschuld an der krachenden Niederlage auf sich.

"Wir hatten eine Viererkette erwartet, es war auch eine Viererkette. Aber auf dem Spielberichtsbogen sah es von den Namen her aus wie eine Fünferkette", erklärte Tuchel: "Vielleicht haben wir ganz kurz vor dem Spiel nach dem Aufwärmen zu viele Informationen gegeben und den Fokus weggebracht von dem, was wir eigentlich haben wollten."

FC Bayern: Effenberg mit Kritik an Tuchel

Eine Aussage, die bei TV-Experte Stefan Effenberg für große Verwunderung sorgte. "Normalerweise hast du als Bayern München doch einen klaren Plan, eine klare Taktik, wenn du in Frankfurt spielst", wunderte sich der Ex-Profi im "Sport1"-Doppelpass.

"Er nimmt damit den Spielern ja aber eine gewisse Eigenverantwortung weg. Du vertraust doch deinen Spielern, auf dem Platz auch mal selbst etwas zu verändern, taktisch – und das nimmst du damit ja weg. Lass das doch mal die Mannschaft machen. Sag der Mannschaft: Dann regelt ihr das", forderte der ehemalige Nationalspieler.

Doch es war nicht die einzige Aussage, die ihm übel aufstieß. "'Expected Goals', das ist so ein Scheiß. Nach einem 1:5 mit so etwas zu kommen – nein, also wirklich", wurde Effenberg deutlich. Tuchel hatte nach dem Spiel diesen Wert angemerkt, um zu erklären, dass die Niederlage zu hoch ausgefallen sei.

Effenberg vermisst klare Ansage

"Wir haben verdient verloren. Es war dennoch ein kurioses Spiel. Die Expected Goals haben wir gewonnen, aber Frankfurt hat heute alles gemacht. Wir haben fünf Gegentore kassiert von 1,5 Expected Goals. Wir haben nicht gut gespielt, in der Höhe ist es aber ein wenig kurios", so der Bayern-Trainer.

Für Effenberg die völlig falsche Richtung. "Da musst du doch auch als Trainer eine klare Analyse machen und sagen: Wir waren von eins bis elf nicht auf dem Platz. Wir waren so schlecht, Frankfurt hat uns komplett im Griff gehabt", forderte er. "Das würde vielleicht auch bei der Mannschaft besser ankommen, als wenn du immer herumeierst."