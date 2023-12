"Endlich mal": DFB-Legende fordert VfB-Star für Nationalelf

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Für den Sieg spielt Waldemar Anton auch mit Turban

Waldemar Anton spielt mit dem VfB Stuttgart bisher eine bockstarke Bundesliga-Saison - in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat es der Abwehrspieler aber noch nicht geschafft. Das sollte sich nach Ansicht einer DFB-Legende schleunigst ändern.

"Der Waldemar Anton, der muss jetzt endlich mal in die Nationalmannschaft eingeladen werden. Ich hoffe, der Julian Nagelsmann, er war ja in Stuttgart beim vorletzten Spiel, dass er das gesehen hat", forderte VfB-Ikone Guido Buchwald im Interview mit "Wettbasis" den Bundestrainer zum Handeln auf.

"Wir haben momentan in Deutschland kaum bessere Abwehrspieler als Anton, also gehört er auch mal da rein. Er hat über eine lange Zeit gezeigt, wie gut er ist. Und er ist ein Leader!", lobte Buchwald den 27-Jährigen.

Anton ist eine der Abwehrstützen des Stuttgarter Erfolgs in der laufenden Bundesliga-Saison, stand in allen 14 Spielen in der Startelf von Trainer Sebastian Hoeneß.

VfB Stuttgart: Auch Basler sieht Anton in DFB-Elf

Für Nagelsmann könnte Anton auch wegen seiner Flexibilität interessant sein: Der VfB-Profi kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Abwehrseite spielen. DFB-Erfahrung hat Anton ebenfalls: 2017 wurde er mit der U21 an der Seite von Spielern wie Leroy Sané, Serge Gnabry und Leon Goretzka Europameister.

Neben Buchwald hatte zuletzt auch Mario Basler Nagelsmann aufgefordert, Anton sowie Frankfurts Robin Koch in die DFB-Abwehr zu berufen. Die könnten es "auch nicht schlechter" machen als die derzeitigen Verteidiger wie Antonio Rüdiger, spottete der ehemalige Nationalspieler in seinem Podcast "Basler ballert".

Und: "Die haben Bock, die freuen sich, die würden sich die Finger abhacken lassen, wenn sie bei der Nationalmannschaft dabei sein dürfen und deswegen, wenn ich schon experimentiere, würde ich es richtig machen."