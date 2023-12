Vor VfB-Duell: Bayern-Star zurück im Mannschaftstraining

IMAGO/Mladen Lackovic

Matthijs de Ligt (M.) ist wieder dabei im Teamtraining

Der FC Bayern reiste mit einigen Verletzungssorgen im Gepäck vom Champions-League-Spiel aus England ab. Beim 1:0-Auswärtssieg gegen Manchester United hatten sich sowohl Kingsley Coman als auch Noussair Mazraoui muskuläre Verletzungen zugezogen und drohen erst einmal auszufallen. Am Donnerstag hatte der deutsche Fußball-Meister aber auch Positives zu vermelden.

Erstmals seit mehreren Woche kehrte am Donnerstagvormittag der Abwehrspieler Matthijs de Ligt in das Mannschaftstraining des FC Bayern zurück. Der Niederländer hatte bereits seit Anfang November pausieren müssen, nachdem er sich beim peinlichen Pokal-Aus gegen den 1. FC Saarbrücken (1:2) einen Innenbandanriss im Knie zugezogen hatte.

Diese Verletzung ist nun offenbar vollständig ausgeheilt, tauchte der 24-Jährige doch im Kreise seiner Mannschaftskollegen am Donnerstagvormittag zur Trainingseinheit an der Säbener Straße auf.

Der FC Bayern klagte zuletzt über mehrere verletzungsbedingte Ausfälle, unter anderem fielen Serge Gnabry mit einer Muskelverletzung, Bouna Sarr mit einem Kreuzbandriss und eben Coman und Mazraoui mit ihren Blessuren aus dem ManUnited-Spiel aus.

De Ligt zuletzt kein Stammspieler beim FC Bayern mehr

Die Nachricht von der bevorstehenden Rückkehr de Ligt kommt daher gerade zur richtigen Zeit für die Münchner.

Ob der Innenverteidiger schon am kommenden Sonntag wieder eine Option für den Spieltags-Kader ist, wenn der FC Bayern am Abend ab 19:30 Uhr auf den VfB Stuttgart trifft, ist allerdings noch nicht ganz klar.

Der letzte Bundesliga-Einsätze de Ligts für die Münchner liegt bereits eineinhalb Monate zurück, datiert vom 28. Oktober beim 8:0-Kantersieg gegen den SV Darmstadt.

In der laufenden Spielzeit hatte der Abwehrrecke seinen Stammplatz in der Viererkette an Neuzugang Min-jae Kim verloren, spielte lediglich dreimal von Beginn an in der Liga.