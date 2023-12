Neue Details zum Frankfurt-Poker um van de Beek aufgedeckt

IMAGO/Graham Wilson

Donny van de Beek könnte bald in der Bundesliga aufschlagen

Donny van de Beek von Manchester United wird mit einem Wechsel zu Bundesliga-Klub Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Nun kommen neue Details über die finanzielle Tragbreite des möglichen Winter-Deals ans Licht.

Englands Rekordmeister Manchester United kommt Eintracht Frankfurt offenbar weit entgegen, damit ein Leih-Transfer von Mittelfeldspieler Donny van de Beek im Januar über die Bühne gehen kann. Nach "Bild"-Informationen übernimmt der Premier-League-Klub mindestens rund 60 Prozent des Gehalts des 26-Jährigen.

Bedeutet: 4,2 der angeblich sieben Millionen Euro Gehalt würde ManUnited demnach mindestens zahlen. Somit würde der Niederländer auch nicht das Gehaltsgefüge von Eintracht Frankfurt sprengen. Zuletzt war die Frage nach dem Salär noch als Knackpunkt in den Verhandlungen bezeichnet worden.

Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche arbeitet dem Bericht zufolge nun daran, in den Leihvertrag eine Kaufoption verankern zu lassen. Dadurch könnte die SGE im Saisonverlauf entscheiden, ob sie den zentralen Mittelfeldspieler im Anschluss an die halbjährige Leihe fest verpflichten will.

Zudem soll der Deal schon in den nächsten Tagen festgezurrt werden, damit der Winter-Neuzugang schon gleich zum Trainingsauftakt Anfang Januar mit der Mannschaft und mit Trainer Dino Toppmöller arbeiten kann.

Eintracht Frankfurt hat großen Bedarf im Mittelfeld

Bei den Red Devils steht van de Beek noch bis 2025 unter Vertrag, in Manchester wurde er aber nie wirklich glücklich. Über den Status des Ergänzungsspielers kam er beim englischen Rekordmeister eigentlich nie hinaus, wurde schon in der Rückrunde 2021/2022 an den FC Everton verliehen.

In der aktuellen Spielzeit steht für den Achter noch kein einziger Startelf-Einsatz zu Buche, nachdem er zuvor monatelang mit einer schweren Knieverletzung ausgefallen war.

Dass sich die Eintracht derart um den ehemaligen Ajax-Spieler bemüht, hängt auch mit einer möglichen Afrika-Cup-Teilnahme von Stammspieler Ellyes Skhiri zusammen. Der Tunesier wird Frankfurt somit im Frühjahr mehrere Wochen fehlen, zudem fehlt Kapitän Sebastian Rode verletzungsbedingt.