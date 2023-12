BVB-Star verspricht: "Ich spiele mindestens bis 40"

IMAGO/UWE KRAFT

Thomas Meunier (r.) hat noch Vertrag bis Saisonende beim BVB

Monatelang fehlte Thomas Meunier seinem BVB in dieser Saison schon verletzt, kam in der Anfangsphase der Saison überhaupt nicht zum Einsatz. Gegen Bayer Leverkusen (1:1) und RB Leipzig (2:3) feierte der Rechtsverteidiger nun sein Comeback bei Borussia Dortmund - und hat mit den Schwarz-Gelben noch viel vor.

Nach den Verletzungen von Marius Wolf und Julian Ryerson hatte es den 32-Jährigen gegen Leipzig erstmals in dieser Saison wieder in die Dortmunder Startelf gespült. Gegen die Sachsen hielt er trotz langer Unterzahlphase für den BVB bis zur 82. Minute durch und wurde dann durch Donyell Malen ersetzt.

"Die Konkurrenz ist groß, aber ich kann wieder Fußball spielen", freute er sich gegenüber BVB-Vereinsmedien über seine Rückkehr in die Dortmunder Startformation.

In den kommenden Wochen sei die Zielsetzung beim Tabellenfünften nun klar, keine weiteren Punkte auf die Ligaspitze einzubüßen: "Wenn man sieht, dass Leipzig jetzt vor uns steht und Leverkusen, Bayern und Stuttgart auch gut in Form sind, dann hat man keine Wahl mehr. Jetzt geht es nur darum, zu gewinnen, Wir können uns nicht anderes erlauben. Es geht nur um die drei Punkte."

Meunier selbst will seiner Mannschaft dabei möglichst häufig wieder aktiv auf dem Rasen mithelfen. Für den Belgier geht es auch um seine eigene Zukunft, hat er doch noch keinen Vertrag über den Sommer 2024 hinaus in der Tasche.

Dass die Westfalen noch einmal mit Meunier, der seit Sommer 2023 beim BVB unter Vertrag steht, verlängert, gilt mittlerweile eher als unwahrscheinlich. Trotzdem will er für seine weitere Karriere alles geben.

BVB-Star versichert: "Spiele so lange wie möglich"

"Ich habe mich sehr gut erholt. Ich arbeite sehr viel - sogar zu Hause mache ich einige Übungen. Es geht nicht nur um das, was auf dem Platz passiert, sondern auch daneben. Ich höre nie auf zu arbeiten. Ich bin nicht mehr der Jüngste und muss das mit ein paar Extraeinheiten kompensieren."

Selbst wenn es für den 1,90-m-Hünen in Dortmund nicht mehr weitergehen sollte: Als Profi-Fußballer will Meunier noch möglichst lange aktiv sein. Auch während seiner langwierigen Muskelverletzung hatte er keinen Gedanken an ein Karriereende gefasst, wie er selbst betonte: "Nein, niemals. In meinem Kopf bin ich immer noch zwölf Jahre alt. Ich spiele, bis ich 45 bin, wenn ich kann. Mindestens bis 40. Fußball ist das Einzige, was ich liebe. Deswegen spiele ich so lange wie möglich", legte sich der 62-malige belgische Nationalspieler fest.