Bayer-Joker Andrich: "Keine einfache Situation für mich"

Andrich kommt an Xhaka und Palacios aktuell nicht vorbei

Fußball-Nationalspieler Robert Andrich ist bei Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen seit Beginn der Saison nur zweite Wahl - und damit überhaupt nicht zufrieden.

"Es ist nie schön, auf der Bank zu sitzen. Das ist auf jeden Fall keine einfache Situation für mich", sagte der 29-Jährige nach dem 5:1 gegen Molde FK in der Europa League am Donnerstag.

Andrich hofft nach seinem Nationalmannschaftsdebüt im November auf einen EM-Platz im Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann - doch dafür braucht er Spielzeit. Und in den wichtigen Liga-Spielen hat er gegenüber den gesetzten Granit Xhaka und Weltmeister Exequiel Palacios auf der Doppel-Sechs das Nachsehen, kommt insgesamt erst auf 909 Minuten in 23 Pflichtspielen.

In 14 Liga-Partien durfte Andrich sogar erst zweimal von Beginn an ran, in den Spitzenspielen gegen Borussia Dortmund und den VfB Stuttgart (jeweils 1:1) kam er zuletzt überhaupt nicht zum Einsatz. "So ist das Fußballgeschäft. Dir wird nichts geschenkt. Dem Trainer kann man wenig nachsagen, wenn es so läuft, wie es läuft", sagte Andrich, der auch am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Eintracht Frankfurt wohl wieder auf die Bank rücken wird.

Immerhin in der Europa League bekam Andrich von Trainer Xabi Alonso stets das Vertrauen, spielte fünf der sechs Gruppenspiele durch. "Man muss die wenigen Gelegenheiten nutzen. Ich versuche, in jedem Spiel meine Leistung zu bringen. Das macht uns aber auch stark, dass wir so viele Spieler hintendran haben, die darauf brennen zu spielen", sagte Andrich.

Spätestens im Januar, wenn mit Edmond Tapsoba und Odilon Kossounou voraussichtlich zwei Stamm-Innenverteidiger zum Afrika-Cup fahren werden, könnte Andrich auch in der Liga mehr Spielzeit bekommen.