Matthäus fordert Terzic-Diskussion beim BVB

Edin Terzic und der BVB sind seit Wochen in der Liga-Krise

Nach nur fünf Punkten aus den letzten sechs Bundesligaspielen droht der BVB den Anschluss an die Champions-League-Plätze zu verlieren. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus fordert eine klare Analyse der Verantwortlichen, die in seinen Augen auch über die Zukunft von Trainer Edin Terzic diskutieren sollten.

Der BVB steht nach dem 15. Spieltag wieder da, wo er vor ziemlich genau einem Jahr schon stand - und auf keinen Fall wieder hinwollte: fernab der Tabellenspitze und ganz weit weg von den eigenen Ansprüchen. Nach dem 1:1 in Augsburg droht den Borussen in den kommenden Tagen eine Verschärfung der Trainerdiskussion. Geht es nach Lothar Matthäus, ist das allerdings unumgänglich.

"Das Weihnachtsfest wird nicht so beruhigend sein in Dortmund, trotz dieser tollen Champions-League-Saison. Im Pokal ausgeschieden, in der Meisterschaft weit hinter den Erwartungen - nicht nur punktemäßig, vor allem leistungsmäßig", fasste Matthäus bei "Sky" den Status quo der Schwarz-Gelben am Samstag zusammen.

Matthäus kritisiert BVB-Auftritte

Vor allem die schwachen Leistungen der Dortmunder seien für ihn "das Schlimmste", erklärte der Rekordnationalspieler, der damit auch vielen BVB-Fans aus der Seele sprach. "Wenn ich gut spiele und dann mal einen Punkt liegen lasse, dann bin ich wenigstens mit der Leistung zufrieden. Aber sie performen einfach nicht", urteilte Matthäus.

Vom großen Ziel, Bayern-Jäger Nummer eins zu sein, seien die Dortmunder "ganz weit entfernt", meinte der TV-Experte: "Nicht nur punktemäßig."

Aus diesem Grund rechnet Matthäus in der kommenden Woche nach dem letzten Spiel im Jahr 2023 auch mit einer Krisensitzung in der Geschäftsstelle der Borussia. Dort werde dann "auch über den Trainer diskutiert", ist der Rekordnationalspieler überzeugt.

"... dann muss über den Trainer diskutiert werden"

Die Ergebnisse in der Champions League sprächen zwar ganz klar für Terzic, die in der Liga aber eben auch ganz klar gegen den Übungsleiter. "Wenn es nur die Bundesliga zu beurteilen gilt, dann muss auch über den Trainer diskutiert werden", betonte Matthäus daher.

Nach dem 15. Spieltag steht der BVB mit 26 Punkten und einer Tordifferenz von +5 nur auf Platz fünf. Damit ist die Ausbeute mit der aus der letzten Saison nahezu identisch. Damals hatten die Schwarz-Gelben nach 15 Spieltagen 25 Zähler bei einem Torverhältnis von +4 vorzuweisen.