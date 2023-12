Entscheidung über Kane-Einsatz wohl gefallen

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Harry Kane litt an einem leichten Infekt

Der FC Bayern zittert vor dem Südgipfel gegen den VfB Stuttgart (19:30 Uhr/Sat.1, DAZN und sport.de-Ticker) um den Einsatz von Top-Stürmer Harry Kane. Nun zeichnet sich eine Entscheidung ab.

Was sonst kaum eine Abwehrreihe schafft, drohte das Winterwetter hinzubekommen: Harry Kane auszuschalten. In den vergangen Tagen war der Einsatz des Bayern-Stürmers für die Bundesliga-Partie gegen den VfB wegen einer leichten Erkrankung offen.

Wie "Sky berichtet, soll der Engländer aber rechtzeitig zum Südschlager gegen die Gäste aus Stuttgart fit werden. Dem Bericht zufolge litt der 30-Jährige an einem leichten Infekt.

FC Bayern: Kane beim Abschlusstraining dabei

Am Abschlusstraining am Samstag nahm Kane schon wieder teil. Falls sich am frühen Sonntag kein Rückschlag einstellt, sollte er also in der Startelf der Münchner stehen. Am Samstag berichtete der Rekordmeister auf seiner Website, dass ein Einsatz "fraglich sei".

Kane war bisher an mehr als 50 Prozent der Bayern-Tore in der Bundesliga beteiligt. Er kommt auf 18 Treffer und fünf Vorlagen. Gegen Stuttgart soll es eigentlich zum großen Wettballern zwischen Kane und VfB-Torgarant Serhou Guirassy kommen. Der VfB-Stürmer traf in der Liga in zwölf Spielen 16 Mal.

Sollte der VfB Stuttgart das Auswärtsspiel beim FC Bayern gewinnen, würden die Schwaben in der Tabelle am Rekordmeister vorerst vorbeiziehen. Die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Tuchel hat allerdings ein Spiel weniger bestritten.

DFB-Rekordspieler Lothar Matthäus hat vor dem direkten Aufeinandertreffen der Tor-Giganten keinen persönlichen Favoriten. "Ich bin Fan von beiden. Kane und Guirassy haben die Erwartungen mehr als erfüllt", sagte der 62-Jährige im Interview mit dem "Münchner Merkur": "Es wäre eine Beleidigung, wenn ich aktuell sage, einer von ihnen wäre besser, das wäre unfair. Man bräuchte von beiden etwas, dann hätte man den perfekten Stürmer."