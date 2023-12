Bericht: Noch keine Terzic-Diskussion beim BVB

IMAGO

Edin Terzic sitzt beim BVB wohl nach wie vor fest im Sattel

Seit fünf Pflichtspielen wartet Borussia Dortmund inzwischen vergeblich auf einen Sieg, betrachtet man nur die Liga, steht nur ein Sieg aus den letzten sieben Partien auf der Habenseite: Eine Bilanz, die den Verantwortlichen des BVB zu denken geben sollte. Drastische Personalmaßnahmen soll man im Ruhrgebiet allerdings noch nicht diskutieren.

Selbst wenn der BVB den Jahresabschluss gegen Kellerkind 1. FSV Mainz 05 am Dienstag (20:30 Uhr) in den Sand setzt, sollen Diskussionen über "das handelnde Personal" in Dortmund ausbleiben. Das berichtet der "kicker".

Demnach sollen Sportdirektor Sebastian Kehl und Co. bereits entschieden haben, dass nach einer ausgiebigen Analyse der aktuellen Situation "alles auf Null gestellt" und der Fokus auf einen Neustart mit Beginn der Wintervorbereitung gelegt wird.

Wenn die Liga Mitte Januar wieder Fahrt aufnimmt, steht dem BVB mit den Gastspielen beim SV Darmstadt 98 (13. Januar), beim 1. FC Köln (20. Januar), dem Heimspiel gegen den VfL Bochum (27. Januar) und der Auswärtspartie beim 1. FC Heidenheim (03. Februar) ein zumindest auf dem Papier einfacher Start ins zweite Halbjahr der Saison ins Haus. Eine gute Ausgangslage, um das zuletzt verlorene Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zurückzugewinnen.

BVB-Coach Edin Terzic reagiert dünnhäutig

Allerdings kann sich genau dieses Programm auch als tückisch erweisen: Sollte man nicht die vier Siege einfahren, dürfte sich das Blatt für Terzic und Co. wohl schnell wenden. Unterschätzen wird man die Gegner aber zumindest wohl nicht, zumal der BVB zum Ligastart schon lediglich glücklich gegen Köln gewann und gegen Bochum und Heidenheim nur jeweils einen Zähler holen konnte.

Wie dünn das Nervenkostüm aktuell ist, belegt nicht zuletzt Terzics Reaktion auf die Gerüchte um ein mögliches Interesse des BVB an ManUnited-Coach Erik ten Hag. "Wie soll ich es ausblenden, wenn sie mich schon wieder darauf ansprechen? Das ist etwas, das ich nicht stoppen kann", zeigte sich der gebürtige Mendener bei "Sky" dünnhäutig.