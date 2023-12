BVB-Star will "wieder absoluter Stammspieler werden"

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Niklas Süle (r.) will beim BVB wieder Stammspieler werden

Niklas Süle hatte sich im Sommer sehr viel vorgenommen für sein zweites Jahr bei Borussia Dortmund, wollte beim BVB ein wichtiger Faktor in der Abwehrkette sein. Das ist ihm im bisherigen Saisonverlauf noch überhaupt nicht gelungen, wie der Nationalspieler auch selbst erkannte.

Lediglich viermal stand Süle an den 15 Bundesliga-Spieltagen in der bisherigen Saison in der Startformation von Borussia Dortmund. In der internen Innenverteidiger-Hierarchie ist er hinter Abwehrchef Mats Hummels und Nico Schlotterbeck zurückgefallen.

Ein Ist-Zustand, der den 28-Jährigen selbst am meisten frustriert, wie er nun im Interview auf dem YouTube-Kanal des BVB offenbarte: "Ich bin mit meiner persönlichen Hinrunde natürlich sehr unzufrieden. Es ist nicht mein Anspruch, so wenig Einsatzzeiten hier zu bekommen."

Der Austausch zwischen ihm, seinem Cheftrainer Edin Terzic sowie der Vereinsführung sei zwar immer offen und ehrlich, sodass Süle immer genau wisse, woran er sportlich ist.

Für ihn selbst gehe es nun aber darum, die richtigen Schlüsse aus den letzten Monaten zu ziehen: "Wichtig ist, wie man damit umgeht. Wenn man seine Chance bekommt, zeigen, warum man seine Chance bekommen möchte. Ich habe das in meiner bisherigen Karriere so auch noch nicht gehabt, dass ich so wenig gespielt habe. Es motiviert mich. Ich werde in der Rückrunde an den Dingen arbeiten und trotzdem weitermachen", versprach der Innenverteidiger.

Süle will Stammspieler bei der Heim-EM werden

Gewohnt selbstbewusst unterstrich Süle seine Überzeugung, den BVB besser machen zu können: "Ich bin trotzdem der Meinung, dass ich ein Spieler bin und sein kann, der Woche für Woche und Spiel für Spiel Borussia Dortmund helfen kann, seine Ziele zu erreichen." Dafür wolle er auch weiterhin mit allen Vereinsverantwortlichen "an einem Strang ziehen".

Angesprochen auf seine sportlichen Ziele für das neue Kalenderjahr 2024, in dem bekanntermaßen auch noch die Europameisterschaft in Deutschland vor der Tür steht, musste Süle daher auch nicht allzu lange überlegen.

"Ich will hier wieder absoluter Stammspieler werden und Woche für Woche gute Leistungen zeigen, dass ich damit hoffentlich eine Option werde für die erste Elf bei der EM im eigenen Land", nannte Süle sein fußballerisches Ziel für die nahe Zukunft.