Baumgart-Hammer beim 1. FC Köln rückt offenbar näher

IMAGO/Matthias Koch

Tritt Steffen Baumgart beim 1. FC Köln zurück?

Die Anzeichen für einen Rücktritt von Trainer Steffen Baumgart beim 1. FC Köln verdichten sich.

"Bild" berichtet, ein Rücktritt des 51-Jährigen nach der 0:2-Pleite bei Union Berlin und dem Absturz auf Tabellenplatz 17 sei die wahrscheinlichste Variante.

Baumgart selbst hatte nach der Partie die Tür für einen Abschied aus der Domstadt geöffnet.

"Es ist klar, in der Situation, in der wir sind, dass wir alles hinterfragen, auch den Trainer. Es geht nicht um meine Person, sondern es geht um die Gesamtheit und die sieht für uns nicht gut aus", sagte er, auch wenn er einen Schnellschuss ausschloss. "Es ist doch klar, dass wir uns in alle Richtungen Gedanken machen. Wie die dann aussehen, das wird garantiert nicht heute Abend ihnen mitgeteilt", so der Coach.

Auf die Frage, ob er beim 1. FC Köln noch für neue Impulse im Abstiegskampf sorgen könne, antwortete Baumgart: "Ich glaube, wir sollten jetzt mal die Emotionen wegnehmen. Wenn wir die reine Leistung sehen, dann glaube ich ja, wenn wir die Ergebnisse der letzten Wochen sehen, ist klar, dass es Diskussionen gibt, die gehören dazu. Deswegen lasst uns die Diskussionen führen, bevor wir in irgendeine Richtung eine Antwort geben."

Kein Baumgart-Rauswurf beim 1. FC Köln?

Dem Bericht zufolge ist es vor dem unverändert großen Rückhalt für Baumgart aus dem Fan-Lager unwahrscheinlich, dass sich die FC-Führung um Sportchef Christian Keller zu einem Rauswurf entschließt. Dennoch könne im Hintergrund demnach der Vorstand um Präsident Werner Wolf auf einen Trainer-Wechsel drängen, heißt es.

Der 1. FC Köln hat nach 16 Spieltagen in der Fußball-Bundesliga erst zehn Punkte auf dem Konto. Zehn Treffer gelangen der Baumgart-Elf erst - der schlechteste Wert der Liga.

Gegen Union verschärften Benedict Hollerbach (55.) und David Fofana (78.) die Krise des Effzeh, der nur dank des leicht besseren Torverhältnisses vor Schlusslicht Darmstadt 98 rangiert.