Hertha BSC stellt Weichen für die Zukunft

Verlängert bei Hertha BSC: Robert Kwasigroch (M.)

Keeper Robert Kwasigroch bleibt Hertha BSC treu. Der 19-Jährige hat seinen Vertrag bei den Berlinern vorzeitig bis Ende Juni 2027 verlängert. Das gab der Klub am Freitag bekannt.

Kwasigroch kickt seit seinem 13. Lebensjahr für die Jugend von Hertha BSC, in dieser Saison feierte er beim 3:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig sein Profidebüt. Meist steht der 1,92-Meter-Hüne allerdings zwischen den Pfosten von Hertha BSC II in der Regionalliga Nord.

"Robert ist ein Eigengewächs, das sich in den zurückliegenden Monaten sehr gut entwickelt hat. Er hat sein Talent nicht nur bei den Spielen der U23 oder im Training bei den Profis unter Beweis gestellt, sondern auch bereits in der 2. Bundesliga gezeigt, dass wir uns auf ihn verlassen können. Deswegen freuen wir uns, dass wir ihn langfristig an uns binden konnten", kommentiert Sportdirektor Benjamin Weber die Entscheidung auf "herthabsc.com".

Auch die Nachwuchshoffnung selbst kommt in der Mitteilung zu Wort: "Ich bin sehr glücklich über das Vertrauen der Verantwortlichen und die Wertschätzung, die ich erfahre. Hertha BSC ist mein Club, die Fahne auf der Brust zu tragen macht mich stolz. Ich bin noch ein junger Keeper, möchte mich Schritt für Schritt verbessern und damit nach der Winterpause weitermachen."

Hertha BSC eigentlich gut aufgestellt

Mit Tjark Ernst (Vertrag bis 2026), Marius Gersbeck (Vertrag bis 2026) und Kwasigroch scheint Hertha auf der Torhüterposition in den kommenden Jahren gewappnet. Wobei die Zukunft von Gersbeck in den Sternen stehen dürfte.

Der 28-Jährige wechselte erst im Sommer nach Berlin, wurde direkt Stammkraft, sorgte dann jedoch für einen Eklat, als es während eines Trainingslagers in Österreich zu einer Schlägerei mit einem Einheimischen kam. Gersbeck hatte sein Opfer mit Tritten und Schlägen verletzt und wurde anschließend suspendiert. Infolge eines Schuldeingeständnisses und einer Entschuldigung entschied sich Hertha zwar dafür, dem Torwart eine zweite Chance zu geben, seinen Stammplatz ist er allerdings los. Ein Neuanfang scheint durchaus eine Lösung zu sein.