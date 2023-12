Sonderlob für Knallhart-Kane: "Analysiert schonungslos"

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Beim FC Bayern schnell unersetzlich geworden: Harry Kane

95 Millionen Euro investierte der FC Bayern im vergangenen Sommer in die Dienste von Harry Kane. Eine gelungene Investition, findet der frühere Münchner Torwart Jean-Marie Pfaff.

"Kane ist jeden einzelnen Cent wert, er hat sich in kürzester Zeit zum Topstar, Fanliebling und Anführer der Bayern-Mannschaft aufgeschwungen", schwärmte der Belgier in seiner neusten Kolumne für die "Abendzeitung".

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft brilliere "nicht nur durch seine Tore, die er wie am Fließband erzielt", verdeutlichte Pfaff: "Er legt auch Treffer auf und überzeugt durch sein natürliches und sympathisches Auftreten."

Nach 22 Pflichtspielen im Bayern-Trikot steht Kane bei 33 Scorerpunkten (25 Treffer, acht Vorlagen), die Diskussionen um die Rekordablöse für den 30-Jährigen sind Geschichte.

"Mit seinen Nebenleuten auf dem Platz versteht er sich blind – sei es Thomas Müller oder Leroy Sané", erklärte Pfaff: "Vor allem bei Sané hat man das Gefühl, dass er mehr und mehr aufblüht, seitdem er Kane neben sich hat."

FC Bayern: Harry Kane "analysiert knallhart die Defizite"

Beim FC Bayern hat Kane einen bis 2027 gültigen Vertrag unterschrieben. Unter Trainer Thomas Tuchel ist der Goalgetter schon jetzt ein Eckpfeiler des Teams.

"In Zeiten, in denen Fußball-Deutschland händeringend nach Typen sucht, ist Kane einer, der durch seine Art auf und neben dem Platz ankommt. Er analysiert knallhart und schonungslos die Defizite, wenn es mal schief läuft – wie etwa bei den Niederlagen in Saarbrücken oder Frankfurt", hob Pfaff hervor.

Tuchel könne sich "glücklich schätzen", Kane in seinem Kader zu haben. In München überstrahle der Neuzugang "alles und jeden" und sei "am Ende derjenige, der den Unterschied ausmachen kann, wenn im Mai und Juni die Titel verteilt werden", so der Ex-Profi, der sich durchaus vorstellen kann, dass die Bundesliga-Bestmarke von Robert Lewandowski (41 Tore) geknackt wird.