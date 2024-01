Dann wird Hertha BSC bei Reese schwach

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Bleibt Fabian Reese bei Hertha BSC?

Die Gerüchte um einen Wechsel von Fabian Reese halten sich seit Wochen hartnäckig. Obwohl der Zweitligist Hertha BSC auch in der zweiten Saisonhälfte mit dem Leistungsträger plant, könnte die Alte Dame doch noch schwach werden.

Wie der "kicker" berichtet, ist ein Winter-Abschied des Angreifers derzeit kein Thema bei Hertha BSC. Dieses könnte sich aber ändern, sofern ein "XXL-Angebot" in der Geschäftsstelle eintrifft. Wie hoch die Schmerzgrenze ist, verriet das Fachmagazin allerdings nicht.

Reeses Vertrag in Berlin ist noch bis Ende Juni 2026 datiert. Eine Ausstiegsklausel ist im Arbeitspapier des Offensivspielers nicht verankert.

In Anbetracht der wirtschaftlich angespannten Lage von Hertha BSC, wäre es wohl fahrlässig, lukrative Offerten für Reese konsequent abzulehnen.

Reese selbst strebe keinen Abschied im Januar an, heißt es in dem Bericht weiter. In der kommenden Saison wolle der 26-Jährige allerdings unbedingt in der Bundesliga spielen. Sollte Hertha den Aufstieg verpassen, steht also ein Wechsel bevor.

Die "Sport Bild" hatte zuletzt die Bundesligisten Werder Bremen und VfL Wolfsburg als Interessenten für Reese ins Spiel gebracht.

"Wir sind im Hier und Jetzt. Das Interesse ehrt uns, das Interesse ehrt natürlich auch Fabi mit seiner Leistung, aber es ist aktuell kein Thema", kommentierte Hertha-Präsident Kay Bernstein die Gerüchte beim Radiosender "94,3 RS2".

Hertha BSC mistet aus

Verlassen können Hertha im Winter hingegen mit Myziane Maolida, Kelian Nsona und Anderson Lucoqui gleich drei Spieler. Laut "kicker" werden derzeit Abnehmer für das Trio gesucht.

Verstärkung sucht der Hauptstadtklub dagegen im zentralen Mittelfeld und auf dem rechten Flügel. "Wir haben keine zehn Millionen Euro, um Wünsche zu äußern. Wenn keiner geht, wird auch keiner kommen", betonte Trainer Pal Dardai.