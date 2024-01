BVB interessiert: Kehrtwende bei Milan-Juwel bahnt sich an

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Francesco Camarda wird mit dem BVB in Verbindung gebracht

Mit gerade einmal 15 Jahren debütierte Francesco Camarda für die AC Mailand in der Serie A. Alles sah danach aus, als wenn das Sturm-Juwel in naher Zukunft einen Profivertrag bei der Rossoneri unterschreiben und interessierten Klubs wie dem BVB einen Korb verpassen würde. Doch nun wendet sich offenbar das Blatt.

Bereits vor Monaten hatte die "Bild" berichtet, dass Borussia Dortmund den Teenager auf dem Scouting-Zettel hat. Der Boulevardzeitung zufolge hatten die Westfalen den Transfer des Angreifers zwischenzeitlich jedoch so gut wie abgehakt.

Die Chancen auf eine Verpflichtung werden intern nur noch als "sehr gering" eingeschätzt, schrieb das Blatt Ende November. Ein Deal sei "unwahrscheinlicher denn je", heißt es.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge stand eine Vertragsverlängerung des Shootingstars bei Milan kurz bevor. Der aktuelle Kontrakt des italienischen Juniorennationalspielers läuft im kommenden Sommer aus. Unterschreibt er beim Top-Klub aus der Serie A keinen Profivertrag, so kann er den Verein ablösefrei verlassen.

BVB, FC Liverpool und Man City an Camarda dran

Dass dieses Szenario eintritt, galt lange als unwahrscheinlich, könnte nun aber offenbar doch Wirklichkeit werden. Wie das Portal "fussball.news" erfahren haben will, soll ein Verbleib von Camarda in der italienischen Metropole längst nicht mehr sicher sein. Der 15-Jährige und sein Umfeld würden den Markt nach Alternativen sondieren, heißt es.

Dies könnte erneut den BVB auf den Plan rufen. Mit dem FC Liverpool, FC Chelsea und Manchester City sollen weitere Top-Klubs großes Interesse an der Verpflichtung des Juwels haben, das für den AC Mailand in den vergangenen drei Jahren über 400 Tore in den Jugendligen erzielt hat.

Die Chancen auf eine Verpflichtung von Camarda dürften für den BVB aufgrund der extrem namhaften Konkurrenz aber wohl nicht gerade gewachsen sein.