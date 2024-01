Gladbach hat kein Gegentor-Rezept gefunden

IMAGO / fohlenfoto/SID/IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Gerardo Seoane hat kein Gegentor-Rezept gefunden.

Trainer Gerardo Seoane von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach konnte in der Winterpause nicht viel gegen die Gegentorflut seines Teams unternehmen.

"Dass wir viele bekommen haben, ist uns bewusst, aber es gibt kein Rezept, das in dieser kurzen Zeit zu bekämpfen", sagte er am Freitag. In bisher 16 Bundesliga-Spielen haben die Fohlen 35 Treffer kassiert und damit die zweitschlechteste Abwehr der Liga.

Am Sonntag (17:30 Uhr/DAZN) empfängt Gladbach den bisher starken VfB Stuttgart. Fehlen werden dabei die Verteidiger Maximilian Wöber (Sperre) und Ko Itakura (Asien-Cup). Seine Abwehrformation ließ Seoane offen. "Mit einer Dreier-, Vierer- oder Fünferkette" habe er aber einige Optionen. Gegen Stuttgart soll seine Mannschaft "kompakt sein, schnell umschalten, mit dem Ball verteidigen und mehr Spielkontrolle erlangen, um den Gegner laufen zu lassen".

Für die Startelf "gilt es abzuschätzen, wie fit der ein oder andere auch ist, der die Vorbereitung nicht ganz mitgemacht hat", sagte der Schweizer. Stürmer Tomas Cvancara sei "fraglich" aufgrund einer Verletzung.

Über den Gegner sagte er: "Ich glaube, sie stehen zu Recht da wo sie stehen, weil sie einen guten Fußball spielen und in allen Spielphasen sehr kompakt und homogen auftreten."

Die Gladbacher überwinterten mit nur 17 Punkten auf dem zwölften Rang.