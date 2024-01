FC Bayern für Lothar Matthäus nicht Titel-Favorit

IMAGO/Steinbrenner

Sieht den FC Bayern nicht als Titel-Favorit: Lothar Matthäus

Rekord- und Serienmeister FC Bayern ist für Lothar Matthäus in dieser Bundesliga-Saison nicht der erste Anwärter auf den Titel.

Stattdessen sei der souveräne Tabellenführer Bayer Leverkusen sowohl in er Liga, als auch im DFB-Pokal sowie in der Europa League favorisiert, sagte der Rekord-Nationalspieler nach dem späten 1:0 (0:0) der Werkself beim FC Augsburg am Samstag bei "Sky".

"Weil sie sich auch dementsprechend verstärkt haben. Nicht nur mit jungen Spielern, sondern auch mit Erfahrung", erklärte der 62-Jährige seine These.

Matthäus ergänzte: "Ich habe es vor der Saison gesagt: Wenn Bayern Meister werden will, dann müssen sie gegen Leverkusen gewinnen."

Bayers positive Entwicklung habe sich seit längerem abgezeichnet und sei eng mit Erfolgscoach Xabi Alonso verknüpft, analysierte Matthäus. "Der Trainer hat ein klares Konzept und ein intelligentes Konzept", lobte der Weltmeister von 1990 den Spanier, der auch beim FC Bayern immer wieder als potenzieller Übungsleiter der Zukunft gehandelt wird.

Bayer hatte sich durch den Sieg in Augsburg die Hinrunden-Meisterschaft gesichert. Der Vorsprung auf den FC Bayern nach 17 Spielen beträgt vier Punkte. Alonsos Team ist noch ungeschlagen. Allerdings haben die Münchner noch die Nachholpartie gegen Union Berlin in der Hinterhand.

FC Bayern siegt, Thomas Tuchel kritisiert

Der FC Bayern hatte seinen Hinrundenabschluss ebenfalls erfolgreich gestaltet. Gegen 1899 Hoffenheim gab es einen 3:0-Erfolg. Jamal Musiala (18./70.) sowie Harry Kane (90.) trafen für den Tabellenzweiten.

Trainer Thomas Tuchel übte danach dennoch Kritik, an Torschütze Kane und Nationalspieler Leroy Sané, obwohl dieser beide Musiala-Treffer vorbereitet hatte.

"Leroy muss körperlicher spielen, der hat so viel Potenzial, schnelle Läufe, Sprints, darauf kann er nicht verzichten", sagte Tuchel. Wenn der Außenstürmer dies nicht zeige, sei das "zu wenig", so der Coach des FC Bayern.

"Leroy hatte heute nicht seinen besten Tag, war nicht spielentscheidend. Harry hatte auch nicht seinen besten Tag, war auch nicht spielentscheidend", sagte Tuchel.