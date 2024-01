Brandt übt Kritik nach BVB-Arbeitssieg

IMAGO/Thomas Voelker

Selbstkritik bei BVB-Profi Julian Brandt

Borussia Dortmunds Auftakt ins Jahr 2024 ist zwar gelungen. Euphorie herrschte beim BVB nach dem schmucklosen 3:0 (0:0) beim SV Darmstadt 98 aber nicht. Nationalspieler Julian Brandt fand deutliche Worte.

"Auch heute war es noch nicht so perfekt, vor allem wenn der Gegner mal Ballbesitz-Staffeten hat und wir den Ball gewinnen und ihn dann mal behalten wollen. Der Ball war heute sehr schnell weg in den ersten 15 Minuten, wir haben ihn relativ schnell hergegeben. So haben wir Darmstadt viel Ballbesitz gegeben und selbst nicht viel Kontrolle gehabt im Spiel", erklärte der 27-Jährige nach der Partie am "Sky"-Mikrofon.

"Ein bisschen aus dem Nichts" habe er den BVB dann in Führung gebracht, sagte Brandt mit Blick auf seinen Treffer zum 1:0 in der 24. Minute. "Im Laufe der zweiten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass die Darmstädter dann etwas platt waren und wir sind zu unseren Chancen gekommen."

Dennoch sei die Vorstellung des BVB unter dem Strich "kein Augenschmaus" gewesen, betonte Brandt selbstkritisch. Er führte aus: "Es ist kein Spiel gewesen, an das ich mich in zehn Jahre noch erinnern werde, auch nicht an meine persönliche Leistung."

Der erfahrene Profi sah ein "sehr zerfahrenes und chaotisches Spiel", allerdings mit einem "schönen Ergebnis" aus BVB-Sicht.

"Typisches Pokalspiel" für den BVB

Ähnlich äußerte sich Ex-Kapitän Marco Reus, der den Treffer zum 2:0 (24.) beisteuerte.

"Es war das zu erwartende schwere Spiel. Auswärtsspiel, richtig kalt, schwieriger Gegner - es war so ein typisches Pokalspiel. So sah es dann auch aus. Wir hatten Schwierigkeiten reinzukommen. Darmstadt hat es uns schwer gemacht und wir haben lange gebraucht, um spielerisch in die Partie zu kommen. Dann ist das 1:0 so ein Dosenöffner, nach dem man sich leichter tut, auch wenn es einfach ein Arbeitssieg war", so der 34-Jährige.

Es habe "nicht alles funktioniert, was wir uns vorgenommen haben, aber es hat vieles funktioniert", sagte Trainer Edin Terzic. "Es war ein verdienter Sieg, wir haben drei Tore erzielt und haben auch wenige Chancen des Gegners zugelassen. Es war kein einfaches Spiel, es war nicht leicht in das Spiel zu finden. Wir hatten ein paar tolle Aktionen, haben einen guten Schritt gemacht heute und wissen trotzdem, dass noch viel Arbeit auf uns wartet."