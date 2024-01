Neue BVB-Spekulationen um Ex-Talent des FC Bayern

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Kenan Yildiz soll beim BVB auf der Liste stehen

Kenan Yildiz spielt sich bei Juventus Turin immer mehr in den Fokus. An dem ehemaligen Talent des FC Bayern soll auch der BVB interessiert sein.

Die guten Leistungen von Kenan Yildiz haben offenbar auch Borussia Dortmund auf den Plan berufen.

Die italienische Zeitung "Gazzetta dello Sport" berichtet erneut von einem Interesse des BVB an dem 18-Jähhrigen. Neben den Westfalen seien auch RB Leipzig und der FC Liverpool heiß auf das Juve-Talent, heißt es.

Laut des Berichts passt Yildiz perfekt ins Beuteschema des BVB: ein junges Talent, das durch Spielpraxis weiter entwickelt werden kann, so wie es in Dortmund fast schon Tradition ist.

Schon Anfang Dezember hatte die italienische Zeitung von einem ersten Interesse der Westfalen an dem Sturm-Juwel berichtet.

Vom FC Bayern über Turin zum BVB?

Deutschen Fans dürfte Yildiz spätestens seit dem Länderspiel zwischen der DFB-Elf und der Türkei ein Begriff sein. Beim 3:2-Sieg der Türken erzielte Yildiz das zwischenzeitliche 2:1.

Yildiz spielte von 2012 bis 2022 in den Jugendmannschaften des FC Bayern und galt als ein Talent, das den Sprung zu den Profis schaffen könnte. 2022 war er dann nach Italien gewechselt.

Für Juventus erzielte Yildiz in dieser Spielzeit bislang drei Tore in elf Pflichtspielen. Ende Dezember gelang ihm der erste Treffer in der Serie A und der Sprung in die Stammmannschaft.

Nach Informationen der "Gazzetta dello Sport" will der italienische Rekordmeister den Stürmer aber unbedingt halten. Im Sommer verlängerte Juventus den Vertrag von Yildiz bis 2027.

Auch bei Angeboten in der Höhe von 35 bis 40 Millionen Euro wolle Juve hart bleiben, heißt es. Nach dem Ende der Saison winkt dem Youngster zudem ein fetter Gehaltssprung.

Positionskonkurrent Moise Kean wurde sogar verliehen. Ein Abgang von Yildiz ist demnach eher unwahrscheinlich.