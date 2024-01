Wechsel-Gerüchte um Süle: Was ist dran?

IMAGO/David Inderlied

Niklas Süle will sich wohl beim BVB durchbeißen

Niklas Süle ist ein weiteres Mal eines der größten Sorgenkinder bei Borussia Dortmund. Nicht zum ersten Mal steht der Verteidiger wegen seiner umstrittenen Fitness in der Kritik. Zuletzt gab es einen Rüffel von BVB-Sportchef Sebastian Kehl. Die EM-Teilnahme des deutschen Nationalspielers ist in Gefahr. Sucht Süle nun die Flucht und wechselt noch im Winter den Verein?

Obwohl Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende den Ausfall von Mats Hummels in der Innenverteidigung zu beklagen hatte, saß Niklas Süle gegen Darmstadt über weite Teile des Jahres-Auftakts nur auf der Bank. Lediglich in den letzten Spielminuten durfte der Abwehrmann mitwirken.

Zu wenig für die Ansprüche des BVB, der Süle eigentlich als Führungsspieler und Stammkraft geholt hatte und den 28-Jährigern auch mit einem dementsprechend hochdotierten Vertrag ausstattete; und auch zu wenig für Süle selbst, der immer mehr Gefahr läuft, die Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft im Sommer im eigenen Land aus den Augen zu verlieren.

BVB und Süle: "Nicht immer harmonisch"?

Dazu kommt: Zuletzt soll es laut "Bild" zwischen Süle und Dortmund-Coach Terzic sowie der BVB-Führungsetage "nicht mehr immer harmonisch zugegangen sein". Flüchtet der DFB-Kicker also im Winter zu einem anderen Verein, um seine EM-Chancen zu verbessern?

Entsprechende Spekulationen hat "Bild" nun ins Reich der Fabeln verwiesen. Ein Blitzwechsel des Abwehrspielers sei ausgeschlossen, heißt es im Boulevard-Blatt.

Stattdessen soll der noch bis 2026 in Dortmund unter Vertrag stehende Innenverteidiger den Entschluss gefasst haben, sich beim BVB durchbeißen zu wollen.

Ob Süle bei einem entsprechenden Wechselwunsch überhaupt hätte gehen dürfen, muss zudem bezweifelt werden. In Mats Hummels, Nico Schlotterbeck und eben Süle stehen nur drei nominelle Innenverteidiger mit Erfahrung im Kader der Schwarz-Gelben.

In Darmstadt erfüllte zuletzt Allrounder Emre Can Süles Rolle in der Abwehrmitte.