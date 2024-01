BVB-Quartett droht Aus - vier weitere Stars wackeln

IMAGO/UWE KRAFT

Marius Wolf (l.) wird den BVB wohl verlassen

Gleich acht Verträge im Profi-Kader von Borussia Dortmund laufen im kommenden Sommer aus. Offenbar ist es gut möglich, dass keiner der betroffenen Stars in der kommenden Saison weiter das BVB-Trikot trägt.

Über den möglichen Mega-Umbruch in Dortmund berichten die gewöhnlich gut informierten "Ruhr Nachrichten". Demnach stehen bei vier Akteuren die Zeichen klar auf Trennung; Mateu Morey, Marius Wolf sowie Antonios Papadopoulos und Thomas Meunier, die auch noch mit einem Abgang im Winter in Verbindung gebracht werden.

Stand jetzt ab 2024/2025 ebenfalls nicht mehr an den BVB gebunden sind die Leihspieler Jadon Sancho (Manchester United) und Ian Maatsen (FC Chelsea).

Über Kaufoptionen verfügen die Borussen bei dem Duo nicht. Sollte ihre sportliche Entwickung sich wie beim BVB erhofft positiv gestalten, dürften feste Verpflichtungen zu teuer werden, zumal dann sowohl bei Sancho als auch bei Maatsen auch finanzkräftigere Klubs mitmischen dürften.

BVB: Was wird aus Marco Reus und Mats Hummels?

Last but not least enden auch die Arbeitspapiere von Marco Reus und Mats Hummels. Während der Innenverteidiger nach wie vor eine fest sportliche Größe bei Trainer Edin Terzic ist, war Reus zuletzt nicht mehr ohne Wenn und Aber gesetzt.

Zuletzt mehrten sich vor diesem Hintergrund die Spekulationen, seine Ära beim BVB könnte im Sommer zu Ende gehen.

Es hätten zwar noch keine konkreten Zukunftsgespräche zwischen den Klub-Bossen und Reus stattgefunden, berichtete "Sky"-Reporter Patrick Berger in der Sendung "Transfer Update", es gebe aber "intern erhebliche Zweifel" an einer Verlängerung um eine weitere Saison mit dem Routinier.

Die endgültige Entscheidung bei Reus und auch die bei Hummels wird aber wohl erst in Richtung Ende der laufenden Spielzeit fallen.

Den "Ruhr Nachrichten" zufolge ist auch der Abgang von vertraglich noch länger gebundenen Profis beim BVB nicht ausgeschlossen. Als mögliche Kandidaten werden Donyell Malen, Giovanni Reyna sowie Sebastien Haller genannt.