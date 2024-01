Edin Terzic adelt BVB-Youngster

IMAGO/Ralf Treese

Hendry Blank stand erstmals für den BVB in der Bundesliga auf dem Rasen

Beim Bundesliga-Duell zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund durfte Hendry Blank sein Debüt im deutschen Oberhaus feiern. BVB-Cheftrainer Edin Terzic adelte das Eigengewächs hinterher.

Erfolgreiches Bundesliga-Debüt für BVB-Youngster Hendry Blank: Der Verteidiger wurde am Samstag beim Auswärtsspiel der Schwarz-Gelben in Köln in der Halbzeit für Niklas Süle eingewechselt. Der DFB-Verteidiger klagte über Rückenprobleme.

Da auch Abwehrchef Mats Hummels - der 35-Jährige fehlte wie schon gegen den SV Darmstadt 98 (3:0) aufgrund eines Infekts - und BVB-Kapitän Emre Can ausfielen, war die Zeit für Blank gekommen. Ganz zur Freude von seinem Cheftrainer Edin Terzic.

"Es ist eine wunderbare Geschichte mit Hendry Blank, der sein Bundesligadebüt geben durfte", sagte der 41-Jährige im Anschluss an die Partie. Terzic adelte: "Hendry ist zwei Gründen bei uns: weil er gut ist, und weil er es verdient hat. Er hat es außergewöhnlich gut gemacht."

Seine Feuertaufe hat der 19-Jährige mit Bravour bestanden. 60 von 61 Pässen brachte er zum Mitspieler, am Ball zeigte er sich äußerst abgeklärt. Von sport.de erhielt er für seine Leistung die Note 3,0.

Blank mit seinem BVB-Debüt "zufrieden"

Auch Blank selbst zeigte sich glücklich mit seiner Leistung: "Jetzt ist der Moment da, auf den ich so lange hingearbeitet habe. Ich hab's solide gemacht, bin für das erste Spiel zufrieden." Er habe nach den ersten "zwei Pässen" Sicherheit gewonnen und versucht, sich "die Nervosität nicht anmerken zu lassen".

Gleichwohl erkannte der Youngster schnell einen Unterschied zum Alltag in der 3. Liga: "Es geht viel schneller, und man muss auf jede Kleinigkeit achten."

Hendry Blank kam 2019 aus der Jugendabteilung von Bayer Leverkusen zu Borussia Dortmund. In der 3. Liga stand der Youngster in der laufenden Saison in 13 Pflichtspielen für die Zweitvertretung auf dem Rasen, stets spielte er von Beginn an.

Bei Borussia Dortmund steht der Linksfuß noch bis 2025 unter Vertrag.