Tuchel erklärt seinen Ausraster

IMAGO/Revierfoto

Siegte mit dem FC Bayern beim FCA: Thomas Tuchel

Die mal wieder wenig glanzvolle Leistung des FC Bayern beim 3:2 (2:0) im Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg ging für Trainer Thomas Tuchel weitgehend in Ordnung. Nach der Partie musste der 50-Jährige aber dennoch zu einem Ausraster während der Schlussphase Stellung beziehen.

Was war passiert? Tuchel hatte in der fünften Minute der Nachspielzeit die Fassung verloren, als sich die Augsburger Bank über eine Spielunterbrechung durch Schiedsrichter Christian Dingert.

Der Grund dafür: Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic war in einem Zweikampf über FCA-Profi Arne Maier gestolpert und auf den Boden geprallt.

"Ey, wir haben einen verletzten Spieler. Setz dich auf deine Bank, ey! Bist du behämmert, oder was? Was ist denn mit dir los, ey", brüllte Tuchel in Richtung der Bank der Hausherren, im TV deutlich vernehmbar über die in der WWK-Arena installierten Außenmikrofone.

Nach Abpfiff erklärte der Coach des deutschen Rekordmeisters seinen Wutausbruch. "Da hat sich jemand auf der Augsburger Bank beschwert und wir hatten einen verletzten Spieler da liegen. Das hat er aber nicht gesehen. Das sind Emotionen", sagte er auf die Szene angesprochen bei "Sky".

FC Bayern: Thomas Tuchel freut sich über "extrem wichtige Punkte"

Dass Tuchel inzwischen bei allen (vermeintlichen) Blessuren seiner Spieler dünnhäutig reagiert, kommt nicht von ungefähr.

Mit Kingsley Coman (Innenbandriss im Knie) verlor der FC Bayern in Augsburg einen weiteren Leistungsträger durch eine Verletzung. Zwei bis drei Monate fällt der 27 Jahre alte Franzose laut Medienberichten aus.

Mit der Darbietung seiner Mannschaft in Augsburg war Tuchel insgesamt zufrieden. "Wir freuen uns über das Ergebnis. Wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird", erklärte er auf der Pressekonferenz nach der Partie. "Hinten raus wurde es ein bisschen wild. Es sind extrem wichtige Punkte."

Positiv aus Sicht des FC Bayern: Durch den Sieg und das anschließende 0:0 von Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach beträgt der Rückstand auf den Spitzenreiter nur noch zwei Zähler.