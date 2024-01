Insider: Xavi hatte Kimmich-Deal schon zugestimmt

IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO

Xavi hört beim FC Barcelona im Sommer auf

Joshua Kimmich vom FC Bayern wird seit Monaten bereits mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Wie ein Insider nun erfahren haben will, scheiterte ein Transfer bislang allein an den finanziellen Rahmenbedingungen.

Barcelonas Cheftrainer Xavi hatte einem Transfer von Bayern Münchens Joshua Kimmich längst zugestimmt. Das berichtet der spanische Sportjournalist Sique Rodríguez vom Radiosender "Cadena Ser". Gleiches soll für Transfers von Martín Zubimendi von der Real Sociedad und Bernardo Silva von Manchester City gegolten haben.

Grund für den Rückzieher des amtierenden Meisters seien die hohen Kosten gewesen, die mit den Transfers verbunden gewesen wären, so der Barca-Insider. Sportdirektor Deco soll Xavi eigens im Urlaub aufgesucht haben, um ihm die schlechte Nachricht zu übermitteln.

FC Barcelona holt Gündogan ohne Ablöse - und ein teures Toptalent

Der FC Barcelona hatte sich im vergangenen Sommer letztlich vor allem mit Spielern verstärkt, die keine Ablöse kosteten. Triple-Sieger Ilkay Gündogan kam nach Ablauf seines Vertrags bei Manchester City ablösefrei nach Katalonien, die Portugiesen Joao Cancelo (ebenfalls ManCity) und Joao Félix (Atlético Madrid) wurden bis zum Saisonende ausgeliehen. Zudem erweiterte Barca seinen Kader in Breite mit den kostengünstigen Transfers von Inigo Martínez (Athletic Bilbao) und Oriol Romeu (FC Girona).

Vereinbart war zu jenem Zeitpunkt derweil aber auch bereits der Millionen-Deal um das brasilianische Stürmertalent Vitor Roque. Für den 18-Jährigen, der im Winter von Athletico Paranaense zu Barcelona wechselte, legte der Klub immerhin 40 Millionen Euro auf den Tisch. Zudem wurde Roque mit einem Vertrag bis 2031 ausgestattet.

Welche Transfers für den kommenden Sommer eingefädelt werden, wird nun vor allem vom neuen Cheftrainer abhängen, den Sportdirektor Deco gemeinsam mit Klubpräsident Joan Laporta suchen muss. Sollte es zu einer vorzeitigen Trennung von Xavi in den nächsten Wochen kommen, stehe laut Sique Rodríguez der ehemalige mexikanische Nationalspieler Rafa Marquéz bereit, der aktuell die zweite Mannschaft des FC Barcelona betreut.