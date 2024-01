Bayern-Neuzugang legte irre Karriere-Wendung hin

IMAGO/Gonzales Photo/Dejan Obretkovic

Sacha Boey spielt fortan für den FC Bayern

Sacha Boey wurde am Wochenende zum teuersten Winter-Transfer in der Vereinsgeschichte des FC Bayern, wurde für rund 29 Millionen Euro von Galatasaray verpflichtet. Ex-Mitspieler Ryan Babel verblüffte jetzt mit seinen Aussagen, dass Boey einst in Istanbul fast gescheitert war.

Der Rechtsverteidiger war einst im Sommer 2021 in die türkische SuperLig zu Galatasaray gewechselt. Der Klub hatte sich die Dienste des Franzosen damals knapp sechs Millionen Euro kosten lassen.

In seiner ersten Gala-Saison kam Boey allerdings nur auf zwölf Startelfeinsätze in der SüperLig, fiel dabei lange mit einer Oberschenkelverletzung aus.

"Ich erinnere mich, dass der Klub Sacha gegen Ende seines ersten Jahres dort loswerden wollte. Er hatte bis zu dem Zeitpunkt nur wenig gespielt, war viel verletzt", erinnerte sich sein ehemaliger Mitspieler Ryan Babel, der in der Bundesliga einst für die TSG 1899 Hoffenheim gespielt hatte, im Gespräch mit der "Bild".

Erst im Frühjahr 2022 setzte sich Boey in Istanbul durch und entwickelte sich dann schnell zu einem absoluten Leistungsträger des Teams, wie auch Babel betonte: "Sacha wurde körperlich viel stärker, gewöhnte sich an den türkischen Fußball und die Kultur dort. Ab diesem Zeitpunkt war er nicht mehr aus der Startelf wegzudenken."

Keine zwei Jahre später steht der Außenverteidiger jetzt bei einem der besten Klubs Europas unter Vertrag und ist damit auf der Karriereleiter weiter nach oben geklettert.

Boey spielte 63 Mal für Galatasaray in der SüperLig

Was ihn für den FC Bayern qualifiziert habe, beschrieb sein ehemaliger Mannschaftskamerad Babel wie folgt: "Er ist ein sehr schlauer, technisch starker Außenverteidiger, der auch auf engem Raum immer spielerische Lösungen findet und kaum Fehler macht. [...] Seine offensiven Partner auf dem rechten Flügel wie zum Beispiel Sané, aber vor allem Harry Kane werden große Freude an ihm haben. Wenn Mazraoui zurückkommt, wird es sehr spannend zu sehen sein, wer von den beiden sich als Stamm-Rechtsverteidiger durchsetzt."

Charakterlich beschrieb ihn der einstige niederländische Nationalspieler als "sehr herzlichen und sensiblen" Spieler, der etwas Zeit brauche "um sich voll zu öffnen".

Sacha Boey hatte für Galatasaray insgesamt 63 Mal in der SüperLig gespielt und dabei zwei Tore erzielt.