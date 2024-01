Alle Seiten einig: FC Bayern vor drittem Winter-Transfer!

IMAGO/Ulrich Wagner

Sportdirektor Christoph Freund und sein Team bauen den FC Bayern um

In Eric Dier und Sacha Boey sind zwei neue Defensivspieler bereits da, nun soll der FC Bayern auch einen Neuzugang für die Offensive an der Angel haben: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht der blutjunge Schwede Jonah Kusi-Asare vor einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister.

Bereits vor rund einem Jahr gab es erste Gerüchte um einen Transfer des Sturm-Talents zum FC Bayern. Die Spekulationen kamen nicht von ungefähr, schließlich absolvierte Jonah Kusi-Asare 2022 zwei Probetrainings in München. Jetzt macht der Bundesligist wohl Nägel mit Köpfen.

Wie die schwedische Zeitung "Expressen" enthüllte, sind die Bayern mit AIK Solna über den sofortigen Wechsel des 16-Jährigen einig. Demnach fließen ca. 5,3 Millionen Euro als Ablöse nach Skandinavien. "Sky" will von 4,5 Millionen Euro als Basissumme sowie Boni über zwei Millionen Euro wissen.

Noch in dieser Woche soll Kusi-Asare nach München reisen, um einen langfristigen Vertrag zu unterschreiben. Spielpraxis sammeln soll der Teenager zunächst im U19-Bundesligateam sowie in der zweiten Mannschaft, die in der Regionalliga spielt. Trainieren kann er hingegen im Starensemble von Thomas Tuchel.

Jonah Kusi-Asare ist der Sohn von Jones Kusi-Asare, der früher ebenfalls Stürmer war. Der 1,96-Meter-Riese gilt als schlaksig und dennoch technisch stark, schnell und robust. Bayern-intern soll er mit Joshua Zirkzee verglichen werden.

Freund wollte Kusi-Asare zum FC Bayern holen

Nach "Sky"-Informationen war der designierte Neuzugang ein Wunschspieler von Christoph Freund, der seit vergangenem September an der Säbener Straße als Sportdirektor fungiert.

Bei RB Salzburg hatte sich der Österreicher zuvor als Talent-Experte einen Namen gemacht. Freund soll seinen Teil dazu beitragen, dass die Nachwuchskräfte vom FC Bayern Campus künftig wieder häufiger den Sprung zu den Profis schaffen.

Ein neuer Anwärter wurde mit Kusi-Asare augenscheinlich gefunden.