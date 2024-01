Medien: Schalke-Flirt ein "schwieriger Charakter"

IMAGO/LAURENT SANSON

Fabien Centonze soll das Interesse des FC Schalke 04 geweckt haben

Nachdem der Wechsel von Koffi Kouao vom FC Metz zum FC Schalke 04 auf der Zielgerade doch noch geplatzt ist, sollen die Knappen keine Zeit verschwendet und sich sofort umorientiert haben. Angeblich ist ein anderer Spieler aus der französischen Ligue 1 in den Fokus der Königsblauen gerückt: Fabien Centonze vom FC Nantes.

Koffi Kouao vom FC Metz war der Spieler, den der FC Schalke 04 eigentlich als Wunschneuzugang für die rechte Abwehrseite auserkoren hatte. Der Ivorer weilte sogar schon in Gelsenkirchen, um den Medizincheck zu absolvieren - dann grätschte Dinamo Zagreb dazwischen und lockte Kouao zum Verdruss von S04 erfolgreich nach Kroatien.

Lange hat man sich von der plötzlichen Transferschlappe auf Schalke allerdings nicht ausbremsen lassen, die Königsblauen sollen bereits die Verhandlungen mit Fabien Centonze aufgenommen haben. Das berichten "Le Parisien", "Sky" und die "Ruhr Nachrichten" übereinstimmend.

Der 28-jährige Franzose ist derzeit beim FC Nantes nur Ersatz, kam zuletzt aber wieder vermehrt zum Einsatz und blickt immerhin auf 127 Pflichtspiele in der Ligue 2 (3 Tore/5 Vorlagen) sowie 109 Partien im französischen Fußball-Oberhaus (5 Tore/4 Vorlagen).

FC Schalke 04 verhandelt (noch) keine Kaufoption

Schalke peilt den Berichten zufolge eine Leihe an, eine Kaufoption soll derzeit allerdings nicht Teil der Verhandlungen sein. Im Fokus steht stattdessen die Aufteilung der Gehaltskosten, die S04 am liebsten nicht komplett tragen will, heißt es.

Laut "transfermarkt.de" holt sich Schalke bei einem erfolgreichen Werben übrigens nicht gerade einen einfachen Profi in die eigenen Reihen. Centonze werde "ein schwieriger Charakter nachgesagt", so das Portal. Seine mangelnden Einsatzzeiten im ersten Saisonhalbjahr sollen auch aus einer Auseinandersetzung mit Ex-Coach Pierre Aristouy herrühren.

Centonzes Vertrag in Nantes endet erst im Sommer 2027.