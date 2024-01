Flirt des FC Bayern soll "zu 100 Prozent" bleiben

IMAGO/Andrew Yates

Jacob Ramsey wird unter anderem beim FC Bayern gehandelt

Seit seinem Premier-League-Debüt im September 2020 hat sich Jacob Ramsey in Reihen von Aston Villa vom Talent zum absoluten Leistungsträger der Mannen aus Birmingham entwickelt. Inzwischen soll der 22-jährige Mittelfeldspieler auch das Interesse der Konkurrenz auf sich gezogen haben. Unter anderem soll der FC Bayern zu den "Bewunderern" des englischen U21-Nationalspielers gehören. Dessen Trainer hat nun allerdings eindeutige Worte gewählt.

Mit 22 Jahren ist Jacob Ramsey bereits in der ersten Elf von Premier-League-Überraschungsteam Aston Villa gesetzt. Nachdem er in der vergangenen Saison mit sechs Toren und sieben Assists in 35 Ligaspielen herausgeragt hatte, bremste eine Fußverletzung den zentralen Mittelfeldspieler 2023/24 zwar zunächst aus, inzwischen hat sich Ramsey allerdings wieder in die Startformation zurück gekämpft.

Die guten Auftritte des Youngsters sind auch der absoluten europäischen Fußball-Elite nicht verborgen geblieben, das berichtet "The Athletic". Demnach soll neben Newcastle United und Tottenham Hotspur auch der deutsche Rekordmeister FC Bayern ein Auge auf Ramsey geworfen haben. Die Münchner hätten ihre "Bewunderung" für den Engländer längst kundgetan, heißt es.

Emery bestätigt Interesse an Flirt des FC Bayern

Das Portal will zudem erfahren haben, dass Aston Villa dringend auf Einnahmen angewiesen ist und Ramsey daher sogar im Winter bei einem entsprechenden Angebot ziehen lassen würde. Trainer Unai Emery hat sich nun allerdings eindeutig gegen einen Abschied seiner Stammkraft positioniert.

"Jacob Ramsey ist ein sehr wichtiger Spieler. Er ist hier in der Akademie aufgewachsen und seine Fortschritte werden immer besser. Sein Niveau steigt stark an. Ich möchte ihn hier bei uns behalten", zitiert die "Sun" Emery.

"Es gibt einige Teams, die ihn verpflichten wollen, weil er ein Spieler mit großem Potenzial ist", bestätigt der Spanier zudem, dass es Interesse an Ramsey gibt, schiebt allerdings noch einmal nach: "Ich möchte ihn zu 100 Prozent bei uns behalten."