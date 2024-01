Bayern-Flop wirft Salihamidzic falsche Versprechen vor

unknown

Michael Cuisance (l.) wurde von Hasan Salihamidzic (r.) zum FC Bayern geholt

Beim FC Bayern kam Michael Cuisance einst überhaupt nicht zurecht, mittlerweile spielt der Franzose in der 2. Bundesliga für das abgeschlagene Schlusslicht VfL Osnabrück. An seine Zeit in München denkt er mit gemischten Gefühlen zurück.

Acht Millionen Euro überwies der FC Bayern im Sommer 2019 an Borussia Mönchengladbach, um Michael Cuisance aus seinem Vertrag zu lösen. Ein stolzer Betrag für ein Talent, das zuvor keinen Stammplatz inne hatte.

"Hasan Salihamidzic hat mir einen klaren Plan vorgelegt. Er hat gesagt, dass ich sofort zu Bayern wechseln muss, weil der Kader klein ist und ich viel Spielzeit bekommen werde", verriet der Mittelfeldmann nun im Interview mit "Spox".

Die Ankündigungen des damaligen Sportvorstands seien jedoch "leider nicht eingetroffen", resümierte Cuisance: "Es war schwer für mich. Ich habe wenig gespielt - und wenn ich dann mal spielen durfte, wollte ich zu viel. Das war mein Fehler."

In der Folge ließ sich Cuisance in seine Heimat zu Olympique Marseille ausleihen, glücklich wurde er allerdings auch dort nicht. Im Januar 2022 beendete der FC Bayern das Missverständnis endgültig, als der ehemalige U21-Nationalspieler nach Venedig verkauft wurde.

Unter Hansi Flick und Julian Nagelsmann spielte er zuvor keine Rolle mehr. "Ich war einfach kein Teil des Plans dieser Trainer. Sie hatten andere Spieler im Kopf", erklärte Cuisance.

Cuisance: Wechsel zum FC Bayern kam "zu früh"

Auf die Frage, ob er seine Entscheidung für den FC Bayern im Nachhinein bereut, reagierte Cuisance zwiegespalten.

"Im Nachhinein war der Wechsel zu früh. Aber ich bin trotzdem stolz, bei Bayern gespielt und das Triple gewonnen zu haben. Wir hatten damals eine super Mannschaft", betonte der 24-Jährige.

Cuisance ergänzte: "Bei den Spielen bin ich zwar nur auf der Bank gesessen, aber im Training habe ich der Startelf geholfen. Von den anderen Mittelfeldspielern Kimmich, Goretzka, Thiago und Martinez konnte ich viel lernen."