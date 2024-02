Ex-Boss bewertet die Wintertransfers des FC Bayern

IMAGO/FC BAYERN MUENCHEN

Sacha Boey (l.) hat knapp 30 Millionen Euro gekostet

Der FC Bayern ist auf dem noch bis Donnerstagabend (18 Uhr) geöffneten Transfermarkt sehr umtriebig unterwegs und schließt seine größten Kaderlücken. Die Münchner nahmen dabei für Rechtsverteidiger Sacha Boey sehr viele Millionen Euro in die Hand, auch die sich anbahnende Sofort-Verpflichtung von Bryan Zaragoza dürfte viel Geld kosten. Haben sich diese Transfers trotzdem gelohnt?

Ja, meint der langjährige Bundesliga-Manager Michael Reschke, der zwischen 2014 und 2017 als Technischer Direktor für den deutschen Rekordmeister arbeitete.

"Dem FC Bayern könnte man oberflächlich betrachtet – aktuell vorwerfen, er habe überteuert eingekauft", versteht Reschke in seiner "kicker"-Kolumne zwar die angemeldeten Zweifel an dem 30-Millionen-Euro-Transfer von Boey, der seine internationale Klasse erst noch nachhaltig unter Beweis stellen muss.

Doch unter dem Strich kann der heutige Spielerberater das Agieren sowohl der Münchner als auch der Verkäufer-Seite verstehen: "Sehen wir es einfach aus der Sicht eines 'abgebenden' Klubs: Dessen Manager wäre doch völlig fehl am Platz, wenn er die Notsituation des FCB nicht nutzte und extrem hohe Ablösesummen aufriefe."

Zaragoza soll sofort zum FC Bayern kommen

Bei den Bayern hätten sich die Verantwortlichen "aufgrund des Endes der Sommertransferperiode" in eine "sehr herausfordernden Lage" gebracht, an dessen Ende derzeit die überhöhten Ablöseforderungen der abgebenden Vereine an den derzeitigen Tabellenzweiten stünden.

"Jeder weiß, dass sie wirtschaftlich sehr gut aufgestellt sind und dringend Verstärkung benötigen. Man muss nicht studiert haben, um dies zu erkennen und als Manager eines abgebenden Klubs auszunutzen", führte Reschke weiter aus.

Neben Sacha Boey soll am Deadline Day auch noch Flügelspieler Bryan Zaragoza sofort statt erst im Sommer nach München kommen. Der FC Bayern reagiert damit auf die Verletzung von Kingsley Coman aus der Vorwoche. Laut "kicker" werden dafür fünf bis sechs Millionen Euro extra fällig.