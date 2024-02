Der heißeste Zweikampf beim FC Bayern: "Wird spannend"

IMAGO/Ulmer

Mathys Tel (r.) will beim FC Bayern nun endlich Stammspieler werden

Nach der schweren Innenband-Verletzung von Kingsley Coman schrillten beim FC Bayern sämtliche Alarmglocken, ist der Franzose doch der nächste Ausfall eines vermeintlichen Stammspielers und Leistungsträgers bei den Münchnern. Doch mit dem spontan vorgezogenen Transfer von Bryan Zaragoza sicherte sich der Tabellenzweite rasch eine neue Alternative für die offensiven Außenbahnen. Allerdings pocht auch ein anderer nun auf seine Chance.

Wer auf dem linken Flügel zum Einsatz kommen wird, bis Kingsley Coman oder Serge Gnabry wieder gesund und fit sind, ist die derzeit spannendste Kaderfrage beim FC Bayern.

Neben Bryan Zaragoza, der am letzten Tag des geöffneten Transferfensters noch in München unterschreibt, pocht hier nämlich auch Mathys Tel auf vermehrte Einsatzzeiten.

Die Mittelstürmer-Position ist für Tel durch Superstar Harry Kane versperrt, in der Sturmzentrale kam er bis zuletzt maximal auf Kurzeinsätze. Auf dem offensiven Flügel ist der Konkurrenzkampf nach der Coman-Verletzung jetzt aber voll entbrannt, wie auch Kommentatoren-Legende Marcel Reif im "Bild"-Format "Reif ist live" erkannte: "Die Position wird spannend", meinte der 74-Jährige.

Tel wird von Cheftrainer Thomas Tuchel zwar regelmäßig eingewechselt und steht bereits bei 24 Pflichtspiel-Einsätzen in dieser Saison. Von einem Stammplatz war der 18-Jährige allerdings bis zuletzt weit entfernt, stand er doch in der Bundesliga noch kein einziges Mal in der Anfangsformation der Münchner.

"Es gibt in München niemanden, der den Jungen nicht prima findet. Weder an der Säbener Straße noch sonst wo. Er bringt glaubhaft als 18-Jähriger genügend Demut und Spaß am Fußball mit. Er redet ausreichend wenig Mumpiz und macht nicht auf große Hose. Er hat ja auch schon prima geliefert. Jetzt muss er die Chance nutzen und als Coman-Ersatz liefern", meinte Kult-Reporter Reif auf den französischen Youngster angesprochen, der in München als Publikumsliebling gilt.

Reif von Zaragoza-Transfer überrascht

Reif ist sich allerdings sicher, dass ihm Winter-Verpflichtung Bryan Zaragoza einen heißen Konkurrenzkampf bescheren wird: "Zaragoza kommt auch nicht um zu sagen: 'Okay, dann sitze ich halt ein bisschen in der Gegend rum.'"

Dass der junge Spanier überhaupt schon jetzt den Weg zum FC Bayern gefunden hat, statt erst wie eigentlich geplant im Sommer 2024 nach München zu wechseln, habe Reif nach eigener Aussage derweil überrascht: "Es wundert mich ein bisschen, weil ich glaube, damit gibt der FC Granada die erste Liga in Spanien auf.

Granada rangiert derzeit mit sechs Punkten Rückstand auf das rettende Ufer auf dem vorletzten Tabellenplatz in LaLiga und hat nun noch seinen wohl besten Offensivspieler abgegeben.