BVB-Debütant trotz Nullnummer überglücklich

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Ole Pohlmann (r.) bestritt sein erstes Bundesliga-Spiel

Das glanz- und torlose Unentschieden des BVB bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim wird einem Akteur von Borussia Dortmund besonders in Erinnerung bleiben: Ole Pohlmann wurde in der 59. Minute eingewechselt und kam somit auf seine ersten Einsatzminuten als Bundesliga-Profi.

Für den 22-Jährigen ein besonderer Moment, auf den er seit seinem Wechsel vom VfL Wolfsburg zum BVB vor drei Jahren hingearbeitet hatte: "Es ist immer noch unglaublich. Es ist unbeschreiblich, dieses Gefühl. Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen, für den man lange gearbeitet hat", war der Mittelfeldspieler im Gespräch mit Vereinsmedien auch an den Tagen nach seinem ersten Bundesliga-Einsatz noch völlig überwältigt.

Pohlmann ist seit Sommer 2021 eine feste Größe in der U23 der Schwarz-Gelben, bestritt für den BVB II in der 3. Liga so bereits 87 Einsätze (zehn Tore). Nachdem er zuletzt schon zweimal im Spieltagskader der Dortmunder Profis stand, durfte es in Heidenheim nun erstmals als Einwechselspieler aktiv mitwirken.

"Man kann es auch einen Tag später noch nicht in Worte fassen", so ein überwältigter Pohlmann am Tag nach seinen ersten Minuten im deutschen Fußball-Oberhaus. Vom Moment unmittelbar vor seiner Hereinnahme berichtete der Debütant: "Ich bin einfach zur Trainerbank gelaufen und habe mich umgezogen, und wusste: Ok, jetzt ist der Moment gekommen. Dann habe ich eigentlich an nicht mehr viel gedacht."

Weitere BVB-Einsätze in der Bundesliga für Pohlmann?

Cheftrainer Edin Terzic habe ihm noch zu seiner Premiere gratuliert und ihm noch geraten, "einfach mein Spiel zu machen".

Ob es in den nächsten Wochen noch weitere Bewährungsproben im Profi-Kader der Dortmunder geben wird, ist derweil noch völlig offen. Pohlmann war jeweils in den Spieltagskader nachgerückt, nachdem mit Felix Nmecha, Emre Can, Marco Reus oder Julian Brandt gleich mehrere Mittelfeldspieler der Borussia ausgefallen waren.

"Es wird von Tag zu Tag entschieden. Wenn die Ausfälle zurück kommen, muss man schauen, wie es weitergeht. Ich bin da ganz einfach: Mir wird Bescheid gesagt, und dann weiß ich, wo ich am nächsten Tag trainiere", so der gebürtige Bautzener.