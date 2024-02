BVB-Stars winkt lang ersehntes Comeback

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Marco Reus (l.) könnte gegen Freiburg wieder auf dem Rasen stehen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ging in den vergangenen Wochen personell auf dem Zahnfleisch, musste den verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfall von mehreren Stammspielern verkraften. Nun könnten gleich mehrere BVB-Stars vor ihrem Comeback stehen.

Wenn der Tabellenvierte am kommenden Freitagabend (ab 20:30 Uhr) den 21. Spieltag gegen den SC Freiburg eröffnet, könnten gleich mehrere Starspieler der Dortmunder, die zuletzt noch verletzt und krank ausgefallen waren, wieder mit von der Partie sein.

Wie die "Ruhr Nachrichten" vermeldeten, sieht es unter anderem bei Marco Reus gut in Sachen Rückkehr in den Spieltagskader aus. Der 34-Jährige hatte zuletzt mit einem Infekt gefehlt und musste gegen den VfL Bochum (3:1) und den 1. FC Heidenheim (0:0) passen.

Zum Auftakt in die neue Trainingswoche konnte Reus wieder vollends mit einsteigen und ohne Einschränkungen am Mannschaftstraining teilnehmen. Sollte sich die gute Entwicklung weiter bestätigen, dürfte das BVB-Urgestein gegen die Freiburger vor der Rückkehr in den Kader stehen.

Kobel und Brandt stehen ebenfalls vor BVB-Comeback

Laut dem Zeitungsbericht sieht es bei Außenverteidiger Julian Ryerson ähnlich aus. Der Norweger ist nach seiner Innenbanddehnung in Knie und einer knapp zweimonatigen Ausfallzeit ebenfalls wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen und arbeitet intensiv an seiner Rückkehr in den Kader der Schwarz-Gelben. Spätestens zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen PSV Eindhoven am 20. Februar will Ryerson wieder dabei sein.

Zumindest Teile der jüngsten Übungseinheiten konnten außerdem auch Gregor Kobel und Julian Brandt wieder mitmachen. Die beiden sind unter Cheftrainer Edin Terzic gesetzte Stammspieler im Tor beziehungsweise im Mittelfeld des BVB und wurden zuletzt schmerzlich vermisst.

Auch Kobel und Brandt hatten sich zuletzt krank abmelden müssen und waren ausgefallen. Möglicherweise reicht es bei ihnen sogar schon am kommenden Freitag zum Comeback.