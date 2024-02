Eintracht Frankfurt macht Amenda zum Rekordtransfer

IMAGO

Aurèle Amenda wechselt im Sommer zu Eintracht Frankfurt

Mit Aurèle Amenda hat sich Eintracht Frankfurt die Dienste eines jungen, vielversprechenden Abwehr-Talents gesichert. Für den 20-Jährigen muss die SGE aber wohl tief in die Tasche greifen.

Wie der Schweizer "Blick" berichtet, zahlt Eintracht Frankfurt 15 Millionen Euro an die Young Boys Bern, um Amenda vorzeitig aus seinem bis 2025 datierten Vertrag loszueisen. Zuletzt geisterten noch "lediglich" 7,5 Millionen Euro durch die Medien.

Damit macht Frankfurt Amenda zum Rekordabgang der Young Boys. Der Wechsel, der bislang das meiste Geld in die Kassen der Schweizer spülte, war der von Fabian Rieder im vergangenen Sommer. Stade Rennes zahlte ebenfalls 15 Millionen Euro für den Mittelfeldmann.

Für Frankfurt wäre Amenda der zweitteuerste Transfer der Vereinsgeschichte. Mehr hat die SGE nur für Luka Jovic ausgegeben, der im Sommer 2019/2020 für 22,3 Millionen Euro von Benfica gekommen war.

Amenda erfüllt sich mit Wechsel zu Eintracht Frankfurt einen Traum

Am Mittwoch hatte Eintracht Frankfurt verkündet, dass Amenda im Sommer zu den Adlerträgern stößt. Der Innenverteidiger hat einen langfristigen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

"Aurèle ist ein hochtalentierter Spieler, der schon in jungen Jahren internationale Erfahrung gesammelt hat. Er ist schnell und sehr kopfballstark, zudem verfügt er über einen guten Spielaufbau. Auch menschlich passt Aurèle hervorragend zu unserem Team", kommentiert SGE-Sportchef Markus Krösche den Deal auf der Homepage der Eintracht.

Amenda sagte bei "bscyb.ch": "Die deutsche Bundesliga ist für viele Spieler ein Traum. Es freut mich riesig, dass ein derart traditionsreicher Klub wie Eintracht Frankfurt auf mich setzt. Bis zum Saisonende gilt meine Konzentration den Young Boys. Nach einem Schweizermeistertitel und einem Cupsieg werde ich alles daransetzen, dass wir auch am Ende dieser Saison gemeinsam mit den Fans feiern können."

Trotz seines jungen Alters kommt Amenda bei den Young Boys regelmäßig zum Einsatz. In der Liga stand der U21-Nationalspieler der Schweiz bislang zwölf Mal in der Startelf, hinzu kommen vier Einsätze in der Champions League.