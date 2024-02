FC Bayern vor spektakulärem Transfer-Coup?

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Lena Oberdorf (r.) könnte den VfL Wolfsburg in Richtung FC Bayern verlassen

Seit 2020 spielt Lena Oberdorf für den VfL Wolfsburg. Einem Medienbericht zufolge steht die deutsche Fußball-Nationalspielerin jetzt vor einem Wechsel zum großen Bundesliga-Konkurrenten FC Bayern München.

Der deutschen Frauen-Bundesliga winkt offenbar ein sensationeller Transfer-Coup.

Nach Informationen des Frauenfußball-Portals "Soccer Donna", das zu "transfermarkt.de" gehört, steht der FC Bayern "unmittelbar vor der Verpflichtung" von Lena Oberdorf vom VfL Wolfsburg, dem zurzeit größten nationalen Konkurrenten des amtierenden Deutschen Meisters.

Oberdorfs Vertrag in Wolfsburg läuft bis 2025. Ein Wechsel in diesem Sommer sei die "letzte Möglichkeit" für die VfL-Frauen, mit der 44-fachen deutschen Nationalspielerin einen Transfererlös zu erzielen, vermeldete das Portal am Montag. Auch die Frauen des FC Chelsea seien an einer Verpflichtung der Mittelfeldspielerin interessiert gewesen, hieß es weiter.

FC Bayern: Lena Oberdorf gehört zu den größten DFB-Talenten

Oberdorf gilt als eines der größten Talente im deutschen Frauenfußball. Schon im September 2018 gab die damals 17-Jährige ihr Bundesliga-Debüt im Trikot der SGS Essen.

Nur ein Jahr später feierte Oberdorf bei der WM 2019 ihren Einstand im deutschen Frauen-Nationalteam. Beim Turnierauftakt gegen China löste das Top-Talent mit 17 Jahren, fünf Monaten und 20 Tagen DFB-Legende Birgit Prinz als jüngste deutsche WM-Spielerin ab.

Im Sommer 2020 folgte der Wechsel nach Wolfsburg. Mit den Niedersächsinnen gewann Oberdorf 2021, 2022 und 2023 den DFB-Pokal. 2022 holte sie außerdem die Deutsche Meisterschaft mit dem VfL. Im vergangenen Jahr erreichte Oberdorf mit Wolfsburg das Finale der Champions League. Aktuell belegen die VfL-Frauen Platz zwei in der Bundesliga - hinter dem FC Bayern.

Mit der deutschen Frauen-Nationalelf nahm die 22-Jährige auch an der Europameisterschaft 2022 teil, bei der das DFB-Team bis ins Finale vordrang (1:2 nach Verlängerung gegen England). Auch beim deutschen WM-Vorrundenaus in Australien und Neuseeland im Sommer 2023 gehörte Oberdorf zum Kader.