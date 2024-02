United will "unzufriedenen" Bayern-Star

IMAGO/Blatterspiel

Matthijs de Ligt (M.) ist beim FC Bayern oftmals nur Ersatz

Mit dem 2:1-Sieg gegen Aston Villa feierte Manchester United am vergangenen Wochenende den dritten Liga-Sieg in Serie, wettbewerbsübergreifend sind die Red Devils im Jahr 2024 sogar noch ungeschlagen (5 Siege, 1 Remis). Selbst die wichtige Qualifikation für die Champions League rückt inzwischen wieder in Reichweite. Ein Umstand, der auch für die Transferplanungen am Old Trafford von enormer Bedeutung ist. Das könnte man auch beim FC Bayern zu spüren bekommen.

Manchester United schwimmt derzeit auf einer kleinen Welle des Erfolgs, der schon abgeschlagene Klub hat den Rückstand auf die Champions-League-Ränge so auf sechs Zähler reduziert. Die Hoffnung, am Ende der Saison in der Königsklasse des Fußballs zu landen, lebt wieder.

Ohne Auftritte auf der ganz großen Bühne des europäischen Vereinsfußballs dürfte es allerdings auch schwierig werden, jenes prominente Personal unter Vertrag zu bekommen, das man in Manchester angeblich ins Visier genommen hat.

Dem "Mirror" zufolge baggert United weiterhin an Matthijs de Ligt vom FC Bayern. Demnach ist der Niederländer "unglücklich" mit Trainer Thomas Tuchel, der beim FC Bayern im Normalfall anderen Innenverteidigern den Vorzug gibt. Ein Wechsel scheint zumindest nicht ausgeschlossen.

Sollte ManUnited den Sprung in die Champions League verpassen, dürfte sich der 24-Jährige allerdings kaum für ein Engagement am Theatre of Dreams entscheiden.

Auch ein Duo von Bayer Leverkusen bei United gehandelt

Selbiges gilt wohl für Rafael Leao von AC Mailand sowie Jeremie Frimpong und Edmond Tapsoba von Bayer Leverkusen, die dem Bericht zufolge ebenfalls eine Rolle in den Planungen von Manchester United spielen sollen. Scouts sollen die Genannten zumindest genau im Auge haben, heißt es.

Neben der Tabellenposition am Saisonende dürfte bei den aufgeführten Akteuren allerdings auch das liebe Geld eine gewichtige Rolle spielen. De Ligt steht beim FC Bayern noch bis 2027 unter Vertrag, Leao in Mailand bis 2028. Selbiges gilt für Frimpong und Tapsoba. Für jeden der Spieler dürften mindestens 60 Millionen Euro als Ablöse fällig werden.