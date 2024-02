Podolski fordert "Vertrauen" für Köln-Coach

IMAGO

Lukas Podolski glaubt weiterhin fest an seinen 1. FC Köln

Lukas Podolski schrieb in den letzten Tagen erneut einige Schlagzeilen: Für seinen Klub Gornik Zabrze traf er in der polnischen Meisterschaft in überragender Manier beim 3:1-Auswärtssieg in Gleiwitz, außerdem sorgt die von ihm mitgegründete "Baller League" für Furore. Jetzt hat sich der Ex-Weltmeister auch zu seinem Herzensverein 1. FC Köln geäußert.

Podolski zeigte sich überzeugt davon, dass den Kölner in der laufenden Spielzeit noch der Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga gelingen wird.

"Wir müssen nicht so tun, als sei der FC schon abgestiegen. Köln hat 16 Punkte und steht auf dem Relegationsplatz. Ich will mal eine Sache klarstellen: Ich bin Kölner, und für mich geht es nur darum, dass diese Mannschaft in der Liga bleibt. Wir alle um den Verein herum müssen positiv sein. Wer jetzt Unruhe stiften will, wer alle Probleme ständig aufzählen will, der soll zum Geißbockheim fahren und seine Mitgliedschaft abgeben", so der 38-Jährige in klaren Worten gegenüber der "Sport Bild".

Vor dem 23. Spieltag in der Bundesliga, den der 1. FC Köln am Freitagabend (ab 20:30 Uhr) gegen Werder Bremen eröffnet, rangiert der Klub mit fünf Zählern Rückstand auf das rettende Ufer auf dem Relegationsplatz.

Klubikone Podolski warb rund um den Verein dafür, den neuen Cheftrainer Timo Schultz vollends den Rücken zu stärken: "Es wird mir zu viel diskutiert, ob er der Richtige ist oder nicht. Schultz ist der Trainer. Wir sollten ihm vertrauen und ihn unterstützen", so Podolski in dem "Sport Bild"-Interview.

Podolski lässt sich seine Zukunft offen

Seit Jahren wird der Linksfuß, der zuletzt vor zwölf Jahren im Effzeh-Trikot auflief, immer wieder mit einer Rückkehr ans Geißbockheim in Verbindung gebracht - in welcher Funktion auch immer. Auch hier hatte es zuletzt neue Entwicklungen gegeben, nachdem sich Podolski mit Geschäftsführer Christian Keller zum persönlichen Gespräch getroffen hatte.

"Das war mal eine erste Annäherung, nachdem ich jahrelang gar nichts vom FC gehört hatte. Wir haben nicht sofort darüber gesprochen, welche Position ich in eineinhalb Jahren übernehmen könnte."

Zunächst einmal steht ohnehin noch der Abschluss seiner aktiven Spielerkarriere an. Podolski hat sogar noch Vertrag für eine weitere Saison bei Gornik Zabrze. Ob er dieses auch erfüllen wird, ließ der Weltmeister von 2014 aber noch offen: "Wenn ich im Sommer merke, dass die Lust nachlässt, höre ich auf. Im Moment fühle ich mich fit, habe Spaß. Aber es ist natürlich anders als vor zehn Jahren. Ich werde 39, da zwickt es manchmal."

Seit 2021/2022 hat Podolski insgesamt 70 Spiele in Polens erster Liga bestritten und dabei 18 Tore erzielt.