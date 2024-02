Terzic erklärt Malen-Verzicht und gibt Haller-Update

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Luciano Lima

Edin Terzic muss länger auf BVB-Stürmer Sébastien Haller verzichten

Etwas überraschend fehlte Donyell Malen in der Startelf von Borussia Dortmund für das Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg. BVB-Trainer Edin Terzic erklärte den Verzicht nun. Außerdem gab der 41-Jährige ein Verletzungsupdate bei Sébastien Haller.

"Eigentlich war geplant, dass Donyell Malen natürlich auch wieder startet, weil er es letzte Woche herausragend gut gemacht hat", sagte Terzic vor dem Spiel bei "Sky".

Am Samstagmorgen habe sich dann aber ergeben, dass der Niederländer nicht zur Verfügung steht. "Er hat sich leider am Freitag beim Training leicht am Knie verletzt und hat dann heute gesagt, dass er nicht bei 100 Prozent ist. Da wollten wir kein Risiko eingehen", hob der Dortmunder Coach hervor.

BVB-Trainer Terzic gibt Malen-Entwarnung

Gleichzeitig gab Terzic bereits Entwarnung: "Es ist nichts Dramatisches. Es ist etwas, dass ihn ein, zwei Tage beschäftigen wird. Deshalb drücken wir ihm die Daumen, dass es ihm morgen schon wieder besser geht."

Das Champions-League-Spiel bei der PSV Eindhoven am Mittwoch scheint für Malen daher nicht gefährdet zu sein.

Malen zeigte sich zuletzt in Topform. In diesem Jahr erzielte der Flügelstürmer bereits vier Treffer und bereitete ein weiteres Tor vor.

Einen Rückschlag musste auch Sébastien Haller zuletzt einstecken. Wie der BVB mitteilte, muss Terzic gleich "mehrere Wochen" auf den Afrika-Cup-Sieger verzichten. Lange musste Haller um die Teilnahme am Afrika-Cup zittern, reiste dann aber doch zum Turnier und spielte am Ende ab dem Achtelfinale mit.

"Wir hatten die Hoffnung, dass es nicht ganz so schlimm ist, hatten ihn Freitagmorgen dann im MRT und haben diagnostiziert, dass die alte Verletzung wieder aufgebrochen ist", erklärte Terzic und ergänzte: "Er wird uns jetzt ein paar Wochen nicht zur Verfügung stehen. Wir müssen abwarten, wie es sich in den nächsten zwei bis drei Wochen entwickelt."