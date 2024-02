Nächster Star-Coach liebäugelt mit Bayern-Wechsel

IMAGO/Darren Staples

Antonio Conte (l.) träumt vom Trainer-Job beim FC Bayern

Neben José Mourinho liebäugelt offenbar noch ein weiterer namhafter Trainer aus dem Ausland mit einem Engagement beim FC Bayern, sollte es zur Trennung von Thomas Tuchel kommen.

Laut "Bild" hat Antonio Conte den deutschen Rekordmeister als sein nächstes Wunschziel ausgemacht. Der 54 Jahre alte Italiener feierte bereits in seiner Heimat den Meistertitel mit Inter Mailand und Juventus sowie in England mit dem FC Chelsea die Meisterschaft und wolle dieses Kunststück nun auch in der Bundesliga wiederholen, heißt es.

Conte wäre für den FC Bayern sofort zu haben, da er nach der Trennung von Tottenham Hotspur im März 2023 vereinslos ist. Allerdings wird er auch beim amtierenden italienischen Titelträger SSC Neapel gehandelt. Der Klub hatte sich am Montag von Chefcoach Walter Mazzarri getrennt und Francesco Calzona als Interimslösung installiert. Es war bereits der zweite Trainerwechsel der laufenden Saison in Neapel.

Soweit ist es beim FC Bayern noch nicht, klar ist aber, dass Thomas Tuchel um seinen Job bangen muss. Drei Pflichtspielniederlagen in Folge kassierten die Münchner zuletzt unter seiner Regie: gegen Bayern Leverkusen (0:3), Lazio Rom (0:1) sowie den VfL Bochum (2:3). Trotzdem entschlossen sich die Bosse, zunächst mit dem 50-Jährigen weiterzumachen. Wie lange sich Tuchel noch im Amt halten kann, steht allerdings in den Sternen.

Zahlreiche Trainer-Kandidaten beim FC Bayern gehandelt

Neben Conte soll auch José Mourinho einem Wechsel zum FC Bayern alles andere als abgeneigt sein, hieß es zuletzt unter Berufung auf das Umfeld des Portugiesen im Podcast "Bayern Insider". Der 61-Jährige soll sogar schon Deutsch lernen, um seine Chancen auf eine Einstellung zu verbessern.

Realistische Optionen scheinen sowohl Conte als auch Mourinho beim FC Bayern nicht zu sein. Vielmehr gelten Hansi Flick, Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart) oder Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) als mögliche Kandidaten.