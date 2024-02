Tuchel-Aus beim FC Bayern angedeutet

IMAGO/Jonathan Moscrop

Ist Thomas Tuchel beim FC Bayern bald Geschichte?

Für Thomas Tuchel wird die Luft beim FC Bayern immer dünner. Nach drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge steht der Trainer in München massiv unter Druck. Zwei ehemalige Profis und heutige TV-Experten glauben nicht mehr an ein Happy End.

"Das wird keine Liebesbeziehung mehr", prophezeite der frühere österreichische Nationalspieler Marc Janko in einem Talkformat von "Sky Sport Austria". Über eine mögliche Entlassung des Übungsleiters sagte er: "Es kann bald so weit sein."

Tuchel war im vergangenen März als Nachfolger von Julian Nagelsmann an die Säbener Straße gekommen. Sportlich blieb der FC Bayern seither jedoch hinter den Erwartungen zurück.

Janko sieht die Hauptschuld beim Trainer: "Wenn man sich anschaut, wie oft er seine Führungsspieler in der Öffentlichkeit degradiert - so hat er sie verunsichert. Du kannst die Spieler nicht austauschen wie Schachfiguren, das sind Menschen mit Gefühlen, die Wertschätzung erfahren wollen."

So habe es sich Tuchel "mit dem einen oder anderen Spieler verscherzt", gab der 40 Jahre alte Ex-Stürmer zu bedenken: "Es gibt mittlerweile zu viele, die er angezählt und meiner Meinung nach auch verloren hat."

Noch halten die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters an Tuchel fest, eine Jobgarantie wollte ihm zuletzt aber keiner mehr aussprechen.

FC Bayern: Herzog erwartet "Sturmlauf" gegen Lazio

Auch Andreas Herzog, der 1995/1996 eine Saison lang für den FC Bayern aufgelaufen war, sieht den erfolgsverwöhnten Bundesligisten in einer brenzligen Situation.

"Die Wahrscheinlichkeit steigt mehr und mehr, dass sie diese Saison ohne Titel zu Ende spielen", warnte der 55-Jährige. "Besorgniserregend" sei die Lage indes noch nicht.

Eine entscheidende Rolle bei der Bewertung von Tuchels Arbeit könnte das Abschneiden in der Champions League spielen. Dort droht dem FC Bayern nach der 0:1-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel gegen Lazio Rom das Aus.

Herzog glaubt jedoch an ein Comeback seines Ex-Vereins beim Wiedersehen in der Allianz Arena: "Das wird ein Sturmlauf werden. Ein 0:1 ist keine unmögliche Aufgabe."