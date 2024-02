Tuchel reagiert auf Gerüchte um Blitz-Rauswurf

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Thomas Tuchel und der FC Bayern trennen sich (spätestens) im Sommer

Trainer Thomas Tuchel hat die Frage nach einem möglichen Rauswurf beim FC Bayern vor dem Saisonende nicht definitiv beantwortet.

"Wir haben am Mittwoch eine Meldung veröffentlich, die eigentlich keine Fragen offen gelassen hat. Dass das jetzt wieder Thema ist, bevor der Ball eine Minute gerollt ist, wundert mich aber nicht. Ich kann nicht in die Zukunft blicken" sagte der 50-Jährige vor dem Bundesliga-Kracher gegen RB Leipzig am "Sky"-Mikrofon.

Der FC Bayern hatte die Trennung von Tuchel für den Sommer bestätigt. Es gibt allerdings Spekulationen, wonach weitere Niederlagen das Aus beschleunigen könnten.

Tuchel erklärte, er habe in den letzten Tagen "keine Zeit" für Abschiedsstimmung gehabt. Der Noch-Coach hat die sportlichen Ziele des FC Bayern nach wie vor fest im Blick. "Wir werden weiter kämpfen", sagte er.

Ein Happy End seiner letztlichen sehr kurzen Amtszeit beim deutschen Rekordmeister ist für den Übungsleiter nicht ausgeschlossen. "Im Sport ist alles möglich", erklärte Tuchel.

FC Bayern: "Jetzt-erst-recht"-Mentalität würde Thomas Tuchel "wundern"

Mit einer "Jetzt-erst-recht"-Mentalität bei den Profis des FC Bayern rechnet der frühere BVB-Coach nicht. "Das würde mich wundern, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich der Stein auf der Brust bin. Wir wollten Klarheit, um alle Spekulationen zu umschiffen. Klare Entscheidungen geben eine Freiheit, die du zum Trainieren und zum Spielen brauchst", so Tuchel.

Im Rückblick auf die letzten elf Monate zeigte er sich selbstkritisch: "Es ist meine Aufgabe, meine Trainer-Qualitäten auf die Mannschaft zu übertragen. Das haben wir nicht so geschafft, wie ich mir das vorgestellt habe."

Nachdem er Joshua Kimmich gegen RB auf die ungewohnte und -geliebte Position des Linksverteidigers beorderte, rechnet Tuchel nicht mit negativen Schwingungen beim Nationalspieler. "Er ist ein Vollprofi, er nimmt die Position selbstverständlich an", betonte der Münchner Coach.