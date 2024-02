Bayern-Boss sprach Warnung an Spieler aus

IMAGO/Moritz Mueller

Die Bosse des FC Bayern schauen nun ganz genau hin

Nach dem angekündigten Aus von Trainer Thomas Tuchel biegt der FC Bayern mit einer neuen Konstellation in den Endspurt der Liga und Champions League. Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen richtete einen eindringlichen Appell samt Warnung an die gesamte Mannschaft.

Vor einer Woche platzte die Bayern-Bombe. Nach einem Treffen zwischen Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen und Thomas Tuchel war klar: Es geht nicht gemeinsam weiter, die Probleme sind zu groß. Im Sommer ist Schluss. Der Vertrag, der eigentlich bis 2025 läuft, wird aufgelöst.

Beiden Seiten soll nach Angaben der "Sport Bild" schnell klar gewesen sein, dass das Klima mittlerweile zu vergiftet sei. Die Einigung über die Trennung fiel dann später am Dienstag in einem weiteren Telefonat. Noch am gleichen Abend teilte Tuchel die Entscheidung seinem Trainerteam mit.

Einen Tag später informierten Dreesen und Trainer die Mannschaft in der Kabine. Der Bayern-Boss sprach dort offenbar Klartext.

Dreesen will Team an der Ehre packen

"Wir werden jetzt genau hinschauen. Ihr seid in der Verantwortung!“, soll er laut "Sport Bild" zur Mannschaft gesagt haben. Ziel der Ansprache: Das Team soll im Titelkampf keine Alibis mehr haben, sondern Leistung abrufen. Für viele Bayern-Stars geht es auch um ihre Zukunft in München. Dreesen appellierte an die Ehre.

"Ich habe den Spielern eindringlich gesagt, dass die persönlichen Interessen hinter denen des Klubs und der Mannschaft stehen müssen", verriet Dreesen über seine Ansprache der "Sport Bild". "Das Wichtigste ist der FC Bayern. Die Spieler müssen jetzt die Qualität auf den Platz bringen, die sie zweifellos haben, und sie müssen sich an der Ehre gepackt fühlen."

Das folgende Spiel gegen RB Leipzig gewannen die Münchner durch zwei Tore von Stürmer Harry Kane mit 2:1. Dennoch droht dem Klub die erste titellose Saison seit 2011/12.