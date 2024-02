Klub-Ikone: FC Bayern und Tuchel "eine Zweckbeziehung"

IMAGO/Oryk HAIST

Thomas Tuchel verlässt den FC Bayern im Sommer

Thomas Tuchel und der FC Bayern gehen am Saisonende wieder getrennte Wege. Laut Torwart-Legende Sepp Maier hat es zwischen Verein und Trainer einfach nicht gepasst.

"Tuchel und Bayern? Das hat nicht gepasst. Er ist und bleibt ein toller Trainer, aber es war eine Zweckbeziehung", urteilte Maier im Gespräch mit "Sport1".

Er glaube, dass Tuchel "keine andere Wahl hatte als einer Trennung im Sommer zuzustimmen", ergänzte der Weltmeister von 1974. Maier sei sich sicher, dass sich die Verantwortlichen des FC Bayern "diesen Schritt ganz genau überlegt haben".

Tuchel hatte den Trainerjob an der Säbener Straße erst im vergangenen März angetreten. Sein Vertrag war ursprünglich noch bis 2025 datiert, doch bereits in diesem Sommer ist Schluss in München.

"Eines steht fest: So viel Unruhe gab es noch nie beim FC Bayern", bewertete Maier die Lage beim deutschen Rekordmeister.

FC Bayern: Sepp Maier plädiert für Sebastian Hoeneß

Der 80-Jährige würde Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart als neuen Trainer holen. "Ich denke, dass man über ihn gerade auch konkret nachdenkt. Er wäre eine charmante Lösung als Bayern-Trainer und leichter zu kriegen als Alonso. Zumal er aus der Bayern-Familie kommt - der Papa ist Dieter Hoeneß und Uli ist der Onkel. Und Sebastian hat schonmal erfolgreich die Amateure trainiert", sagte Maier.

Der FC Bayern ist in der Führungsetage bereits einen Schritt weiter. Max Eberl fängt ab dem 1. März als neuer Sportvorstand an.

"Max ist auf jeden Fall der richtige Mann. Er hat den FC Bayern im Herzen, hätte viel früher kommen sollen", meinte Maier, der mit einem Augenzwinkern hinzufügte: "Den Umweg über Leipzig hätte er sich sparen können."

Eberl hatte von Dezember 2022 bis September 2023 als Geschäftsführer Sport bei den Sachsen gearbeitet. Nun kehrt der 50-Jährige zum FC Bayern zurück, für den er einst selbst spielte.