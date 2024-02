Wird diese BVB-Leihe zum großen Missverständnis?

IMAGO/MI News

Giovanni Reyna spielt seit Januar bei Nottingham Forest

Gio Reyna ist im zurückliegenden Januar nach England aufgebrochen, um endlich wieder mehr Spielanteile zu bekommen. Nachdem er in den vergangenen Monaten bei Borussia Dortmund unter Cheftrainer Edin Terzic nie mehr als ein Ergänzungsspieler war, soll er nun auf der Insel Eigenwerbung betreiben und zurück zu alter Leichtigkeit und Stärke finden. Bislang klappt das aber überhaupt nicht.

Seit seiner Unterschrift unter den Leihvertrag bei Nottingham Forest, im Zuge dessen er gleichzeitig auch seinen BVB-Arbeitspapier bis 2026 verlängerte, wartet der US-Amerikaner noch immer auf seinen ersten Startelf-Einsatz für das Team aus der Premier League.

Viermal stand er für Nottingham bisher auf dem Feld (dreimal Premier League, einmal FA-Cup), allerdings jeweils nur als Einwechselspieler für wenige Minuten. Wirklich zur Geltung kommen konnte Reyna in diesen Kurzeinsätzen noch nicht, hinkt auch der eigenen Erwartungshaltung bei seinem bisherigen England-Gastspiel noch hinterher.

Auch in Nottingham selbst hatten sich die Verantwortlichen wohl mehr versprochen von dem 21-Jährigen, der auch beim BVB nach schwerwiegenden Verletzungen seinen Stammplatz längst verloren hatte.

Reyna bisher nur Einwechselspieler bei Nottingham Forest

"Er hat viel zu tun, um in die Mannschaft zu kommen", wurde Forest-Expertin und Journalistin Sarah Clapton in den "Ruhr Nachrichten" zitiert. Weiter führte sie aus, dass der interne Konkurrenzkampf aktuell noch zuungunsten von Reyna ausgegangen ist: "Morgan Gibbs-White spielt auf der Zehnerposition. Anthony Elanga und Callum Hudson-Odoi haben sich auf den Außen in guter Form präsentiert. Diese drei Spieler arbeiten gut zusammen, sodass es für Reyna schwierig ist, an ihnen vorbeizukommen", meinte die Expertin weiter über die aktuelle Situation beim Tabellen-17. der Premier League.

Das bisherige Ziel des Leihgeschäfts, Reyna wieder zu mehr Spielpraxis zu verhelfen und womöglich sogar einen lukrativen Sommer-Transfer mit Nottingham Forest an Land zu ziehen, ist bisher in keinerlei Hinsicht erreicht.