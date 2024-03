Pech für deutsches Trio? Pep rät Barca zu anderem Trainer

IMAGO

Pep Guardiola trainierte zwischen 2008 und 2012 die 1. Mannschaft des FC Barcelona und war früher selbst Barca-Profi

Der FC Barcelona befindet sich aufgrund des angekündigten Sommer-Aus von Xavi derzeit intensiv auf der Suche nach einem neuen Trainer. Dabei sollen gleich drei deutsche Coaches sehr gute Chancen auf den vakanten Job haben: Hansi Flick, Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel. Doch nun grätscht Barcas ehemaliger Erfolgscoach Pep Guardiola mit einem Tipp an seinen Ex-Klub dazwischen. Macht Guardiola den Deutschen damit einen Strich durch die Rechnung?

Nachdem er vor gut fünf Wochen mitgeteilt hatte, dass er den FC Barcelona nach dem Ende der Saison verlassen werden, legte Xavi zuletzt noch einmal nach. Aufgrund der guten Ergebnisse der letzten Wochen gefragt, ob er nicht doch über den Sommer hinaus bleiben wolle, sagte er deutlich: "Es ist kein Thema, es hat sich nichts geändert."

Somit ist die Lage klar: Barca braucht ab 1. Juli 2024 einen neuen Trainer. Dieser könnte laut verschiedenen Medienberichten aus Deutschland kommen. Denn in Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel und Hansi Flick stehen gleich drei deutsche Coaches ganz oben auf der Shortlist der Katalanen. Neben dem Trio soll zudem noch Brightons Roberto De Zerbi gute Chancen haben.

Und genau dieser hat nun laut "Catalunya Radio" eine überaus wirkungsvolle Empfehlung durch den früheren Barca-Profi und späteren Erfolgstrainer Pep Guardiola bekommen.

Der Spanier, der in seiner Zeit an der Seitenlinie beim FC Barcelona (2008 bis 2012) gleich drei spanische Meisterschaften, zweimal die Champions League und zahlreiche andere Titel holte und zudem zweimal Weltklubtrainer des Jahres wurde, soll sich demnach gegenüber den Klub-Verantwortlichen für De Zerbi stark gemacht haben.

Barca-Kandidat ist geehrt

Der aktuelle Teammanager von Brighton & Hove Albion steht derzeit mit dem Premier-League-Klub auf dem neunten Tabellenrang. Im letzten Jahr hatte der Italiener, der noch bis 2026 gebunden ist, die Engländer bis in die Europa League geführt. Ex-Bundesliga-Spieler Kevin-Prince Boateng, der von De Zerbi damals bei US Sassuolo in Italien trainiert wurde, sagte zuletzt bei "Sky": "Ich denke, er wird der beste Coach der nächsten 20 bis 30 Jahre."

De Zerbi selbst bleibt derweil bescheiden. "Wenn ich höre, dass große Klubs an mir interessiert sind, dann ehrt mich das", erklärte der 44-Jähirge bei "Sky Sports" und fügt an: "Ich bin stolz, fokussiere mich aber auf die Arbeit, die täglich ansteht."

Laut der spanischen "Sport" wollen die Barca-Verantwortlichen in naher Zukunft mit allen Kandidaten intensiv verhandeln, spätestens Ende März soll bereits feststehen, wer ab Sommer der neue Trainer wird.