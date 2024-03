Matthäus überrascht mit Prognose zum FC Bayern

IMAGO/Christian Schroedter

Lothar Matthäus spricht über die Favoritenrolle des FC Bayern

Laut Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus geht der FC Bayern trotz der schwachen Leistungen zuletzt als Favorit ins Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Lazio Rom - und ist nach wie vor sogar ein Titelanwärter in der Königsklasse.

"Das Rückspiel gegen Lazio wird aus meiner Sicht ein Selbstläufer, weil die Mannschaft weiß, worum es geht. Es müssen nur die richtigen Spieler in der richtigen Zusammensetzung auf dem Platz stehen", schrieb Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne.

Der 62-Jährige ergänzte: "Wenn ich mir den Bayern-Kader und die ersten 20 Spieler anschaue, glaube ich nach wie vor, dass diese Mannschaft zu den besten in Europa gehört. Wenn ich all diese Namen sehe, ist der FC Bayern ein Favorit für die Champions League."

Um den wichtigsten Vereinswettbewerb der Welt zu gewinnen, brauche man Selbstbewusstsein, betonte Matthäus. "Doch Vertrauen und Selbstbewusstsein bekommt man nur, wenn man sich wohlfühlt."

Profis des FC Bayern "verunsichert und irritiert"

Das dürfte momentan auf die Spieler des FC Bayern nur bedingt zutreffen. Zu groß scheint die Kluft zwischen der Mannschaft und Trainer Thomas Tuchel zu sein. Die Stars seien "verunsichert und irritiert, sie fragen sich, was der Trainer von ihnen will", unkte Matthäus. "Tuchels Entscheidungen bringen nicht das, was er sich erhofft. Sie verpuffen und die Mannschaft fragt sich: Warum funktioniert es nicht, wenn der Trainer etwas ändert?"

Der umstrittene Chefcoach, dessen Abschied vom FC Bayern spätestens zum Saisonende inzwischen feststeht, habe "von Anfang an die Spieler nicht hinter sich gebracht, sondern viele von ihnen in Frage gestellt", so Matthäus.

Als Trainer brauche man "auch die menschliche Komponente" und müsse "die Kommunikation zu deinen Spielern suchen. Ich weiß nicht, ob Tuchel mit der Mannschaft spricht. Vielleicht spricht er mit den falschen Spielern, die nur 'Ja' und 'Amen' sagen", mutmaßte Matthäus.