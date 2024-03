Ehrliches Geständnis von BVB-Star Füllkrug

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Niclas Füllkrug und der BVB sind nicht zufrieden

Borussia Dortmund hinkt den eigenen Erwartungen in dieser Saison hinterher. Auch Torjäger Niclas Füllkrug gesteht, dass einige Luft nach oben ist beim BVB.

"Es gibt mit Sicherheit einige Dinge, die man verändern kann, damit es besser läuft. Aber das sind halt auch Dinge, die nicht von heute auf morgen passieren", sagte der Nationalspieler im Interview mit "Sky".

"Ich glaube, dass wir einfach eine hohe Erwartungshaltung haben, die natürlich auch durch die letzten zehn Jahre geschürt ist. Wir werden dieser Erwartungshaltung dieses Jahr nicht so gerecht, wie man sich das wahrscheinlich wünscht", bekannte Füllkrug.

Man könne den BVB-Profis aber "nie den Willen absprechen", betonte der 31-Jährige. " Wir trainieren sehr intensiv, wir sind sehr fleißig. Wir haben eine sehr fleißige Mannschaft neben dem Platz."

Der BVB hat Stand jetzt zwar das Minimalziel Champions-League-Qualifikation in der Bundesliga erreicht. Der Vorsprung des Tabellenvierten auf Verfolger RB Leipzig beträgt aber nur einen Punkt. Der VfB Stuttgart auf Rang drei ist bereits um sechs Zähler enteilt. Mit dem Titelrennen hat der Fast-Meister der Vorsaison überhaupt nichts zu tun.

BVB würde "gerne noch viel besseren Fußball spielen"

"Wir würden natürlich auch gerne noch viel besseren Fußball spielen. Ich versuche die Dinge aber auch immer sehr positiv zu sehen, weil ich grundsätzlich einfach ein positiver Mensch bin. Und ich mag es, mich einfach auf die guten Dinge zu konzentrieren und daran zu arbeiten. Natürlich muss man die negativen Dinge auch immer in Betracht ziehen", erklärte Füllkrug.

Über den wichtigen 2:0-Sieg des BVB am Wochenende bei Union Berlin zeigte sich der Angreifer "sehr froh". Er habe an der Alten Försterei in seiner Karriere "noch nie ein einfaches oder ein angenehmes Spiel gehabt", so Füllkrug. "Die Berliner lassen es fast nie zu, dass die Gegner ihr komplettes Spiel durchziehen. Sie pokern immer darauf, am Ende viele lange Bälle und Pressing-Situationen zu haben und viele Ballverluste zu provozieren."