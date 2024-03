Neuer BVB-Plan mit Jadon Sancho

IMAGO/Kirchner-Media/TH

Besteht noch Hoffnung auf einen BVB-Verbleib von Jadon Sancho?

Jadon Sancho ist nur noch bis zum Saisonende an Borussia Dortmund ausgeliehen. Sein eigentlicher Arbeitgeber Manchester United will den Flügelstürmer im Sommer zu Geld machen, doch der BVB hat offenbar andere Pläne.

Borussia Dortmund denkt bei der Personalie Jadon Sancho nach Angaben des Portals "HITC" darüber nach, dem Premier-League-Klub Manchester United ein neues Leihgeschäft anzubieten. Darin verankert soll dann eine Option auf eine Festverpflichtung sein, heißt es.

Dem Bericht zufolge wäre der englische Rekordmeister sogar durchaus bereit über eine weitere Ausleihe zu verhandeln, wenngleich ManUnited eine sofortige Trennung im kommenden Sommer bevorzugt. Dann könnte der Klub nämlich einen Teil der 2021 gezahlten 85 Millionen Euro Ablöse wieder einspielen.

Anders als vom BVB angedacht, soll United laut "HITC" jedoch fordern, dass im Falle einer weiteren Leihe statt der Kaufoption eine Kaufpflicht festgeschrieben wird. Angeblich sollen schon in den kommenden Wochen erste Gespräche zwischen beiden Klubs über eine mögliche Einigung stattfinden.

Jadon Sancho war im Winter auf Leihbasis ohne Kaufoption für den Rest der Saison zum BVB zurückgekehrt. Nach derzeitigem Stand müsste der 23-Jährige im Sommer vorerst zurück zu Manchester United. Solange Erik ten Hag dort noch als Teammanager tätig ist, scheint der Angreifer im Nordwesten Englands aber keine Zukunft zu haben.

BVB-Boss Kehl erwartet hohe Ablöseforderung von ManUnited

Von Klubseite soll Sancho dem Bericht zufolge bereits klargemacht worden sein, dass er in der Saison 2024/25 nicht für Manchester auflaufen wird.

Angesprochen in der "Sport1"-Sendung Doppelpass auf einen möglichen Verbleib von Jadon Sancho bei Borussia Dortmund hatte sich Sportdirektor Sebastian Kehl zuletzt skeptisch gezeigt. "Am Ende wird es eine Menge Geld brauchen. Mehr als wir im Moment haben", stellte der 44-Jährige klar: "Manchester United wird natürlich ein Interesse daran haben, ihn im Sommer entweder wieder zurückzunehmen oder ihn in der Range wieder zu verkaufen."

Der BVB wolle zunächst sein Minimalziel Champions-League-Qualifikation erreichen. Ohne die Einnahmen aus der Königsklasse scheint eine längerfristige Zukunft von Jadon Sancho unmöglich zu sein.