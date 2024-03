Kaderplaner Jahns hilft mit: Werder jagt Salzburg-Stürmer

IMAGO/Eurasia Sport Images

Roko Simic im Champions-League-Duell mit Ex-Bayern-Star Benjamin Pavard

Im kommenden Sommer soll die Offensivabteilung von Werder Bremen umgebaut werden. Die Anzeichen verdichten sich, dass die Grün-Weißen zur neuen Saison auf ein System mit einer Dreierreihe im Sturm setzen. Dafür fehlt allerdings noch ein klassischer Neuner. Ein heißer Kandidat verdient derzeit noch in Österreich seine Brötchen - beim Ex-Verein von Kaderplaner Johannes Jahns.

Gemeint ist Roko Simic von RB Salzburg, der mit einem Gardemaß von 1,90 Metern ins Anforderungsprofil passen würde. Das Arbeitspapier des 20-Jährigen läuft 2025 aus, ein baldiger Verkauf gilt als wahrscheinlich.

Der Kroate, der 2021 für vier Millionen Euro von Zagreb nach Salzburg gewechselt war, hat sich in Österreich nicht durchsetzen können, in der laufenden Spielzeit steht er bei fünf Toren und einer Vorlage in 29 Pflichtspielen. Sein enormes Potenzial ist dennoch unbestritten.

Wie "Sportske Novosti" berichtet, würden mehrere deutsche Bundesligisten den U21-Nationalspieler gerne unter Vertrag nehmen. Neben dem VfL Wolfsburg, dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt soll neuerdings auch Werder Bremen im Poker um Simic mitmischen.

Normalerweise könnten sich die Hanseaten einen Transfer eher nicht leisten, Simics im nächsten Jahr endender Kontrakt soll den SVW-Bossen aber ebenso Hoffnung machen wie der enge Draht durch Kaderplaner Johannes Jahns, der zuvor für RB arbeitete und den Spieler gut kennt.

Werder Bremen bald mit Dreiersturm?

In Bremen könnte Simic als Zielspieler in einem neuen System mit drei Angreifern fungieren. Aktuell steht mit Dawid Kownacki nur ein klassischer Neuner im Kader von Trainer Ole Werner. Der Pole hat noch kein einziges Tor erzielt, seine Zukunft in Grün und Weiß ist offen.

Top-Scorer Marvin Ducksch wiederum spielt meist etwas zurückgezogen, um seine Kreativität besser auf den Rasen zu bringen. Ein klassischer Knipser ist der 30-Jährige nicht. Zuletzt hielt er sich zudem offen, im Sommer nochmal ein neues Abenteuer zu suchen.

Sommer-Neuzugang Marco Grüll ist wiederum auf der Außenbahn zuhause - Platz für Simic wäre also allemal vorhanden.